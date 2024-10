Laura Bozzo exige justicia tras la situación de Andrés Hurtado

Laura Bozzo manifiesta públicamente su apoyo y pide a las hijas que mantengan la fe, pero en la redes sociales le llueve una ola de críticas.

Son pocas las figuras del medio que han mostrado su apoyo público al conductor Andrés Hurtado; la mayoría ha optado por darle la espalda. Sin embargo, dentro de este reducido círculo de amigos, destaca Laura Bozzo, quien ha decidido respaldarlo abiertamente en este difícil momento.

“En momentos horribles de mi vida que nadie conoce, hubo una persona que siempre me apoyó espiritualmente; me refiero a @andreshurtadooficial, hoy acusado de mil delitos en base a testigos de oídas… Él es mi amigo, me trató increíble en Perú, nunca me regaló nada, pero siempre me hablaba para ver cómo estaba y oraba conmigo. Por eso, lo único que pido es que se haga justicia. Me repugnan las personas que celebran y festejan la desgracia ajena”, posteó en su cuenta de Instagram.

Al igual que Manolo Rojas y Carlos Cacho, Laura Bozzo exigió que se presenten pruebas concretas que vinculen a ‘Chibolín’ con los delitos que se le imputan.

“Me encantaría que mostraran las pruebas. Conozco muy bien la justicia de Perú, la respeto, pero exijo pruebas”., agregó Laura Bozzo

Además, Laura Bozzo envió un mensaje a Josetty y Génesis, quienes por ahora han decidido no regresar a Lima para visitar a su padre en prisión. ‘Sabes cuánto las queremos, Alejandra de la Fuente y yo. Sigan adelante, confíen en Dios; aquí estaremos orando siempre por ustedes’.