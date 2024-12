Laura Spoya a Anis Samanez: “Ella humilla, es soberbia”

Para la ex reina de belleza, saber de este comportamiento en Anis Samanez no es nada nuevo, pues fue testigo de estas actitudes en aquella oportunidad

Laura Spoya decidió pronunciarse sobre la polémica que involucra a la diseñadora peruana Anis Samanez, quien ha sido duramente criticada luego de expresar su asombro y descontento con los artesanos de la comunidad Shipibo-Konibo, tras rechazar compartir sus conocimientos ancestrales de manera gratuita. La situación ha generado un amplio debate sobre el respeto a la cultura y los derechos de los pueblos originarios.

“He visto que hay bastantes mensajes que están pidiendo que opine sobre el caso controversial que ha pasado entre la diseñadora peruana de la Costa y la comunidad Shipiba. Estoy hablando de Anis Samanez. Y yo tengo un storytime para ustedes”, dijo Laura Spoya.

Te puede interesar:

Spoya mencionó que la experiencia vivida con Anis Samanez no fue nada grata, y por ello, no le sorprendió su actitud durante el evento Orígenes. Según Laura, el comportamiento de la diseñadora reflejó una falta de comprensión y respeto hacia las comunidades y sus tradiciones, lo que generó malestar entre los presentes.

“Nos remontamos al año 2012 o 2013, yo tenía 21 o 22 años, no me acuerdo. Y me acuerdo que una vez fui a cenar con una amiga y un amigo a un restaurante muy reconocido de carnes. Llegué al lugar, a una mesa donde se encontraba esta diseñadora con otras personas. Viene el mesero y me pregunta que deseo comer, yo no había visto el menú y le pregunté si tenía bife de chorizo, porque es mi corte favorito. La cosa es que antes que el mesero respondiera, ella, al frente de toda la gente que estábamos en ese momento, dijo, así como se reía cuando dijo en la conferencia: ‘me quisieron cobrar 5 mil dólares, imagínate (la remedó)’. Y le volteaba los ojos a la abogada también”, contó Laura a través de su cuenta de Instagram.

Para Laura Spoya, saber de este comportamiento en Anis Samanez no es nada nuevo, pues fue testigo de estas actitudes en aquella oportunidad. Asimismo, indicó que no cree en sus disculpas hacia la comunidad Shipibo-Konibo.