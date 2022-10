Le dijo a Castillo que se fuera por la puerta grande

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, reveló que le dijo al presidente Pedro Castillo que renunciara a su cargo si no alcanzaba un respaldo mínimo en el Congreso que le permita llevar a cabo sus propuestas. Esto sucedió cuando formaba parte del gobierno (entre el 29 de julio de 2021 y el 8 de febrero del 2022).

HERNANDO CEVALLOS RECORDÓ EL CONSEJO QUE LE DIO UNA VEZ AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SI NO CONSEGUÍA EL RESPALDO DEL CONGRESO

El exintegrante del Gabinete Ministerial se pronunció así tras ser consultado por la posibilidad de que Perú Libre, el partido con el que Castillo llegó al poder, lidere el Ministerio de Salud, ante la remoción del actual titular de la certera, Jorge López.

“Eso no debe pasar, es responsabilidad del presidente. [Vladimir] Cerrón puede tener todos los apetitos de fortalecer su presencia en los ministerios como si fuera parte de Perú Libre. Pero el presidente tiene que asumir la responsabilidad de poner gente con calificación técnica; y sobre todo, con liderazgo, con capacidad de convocatoria y transparencia”, declaró en Exitosa.

“Yo le dije alguna vez le dije al presidente Pedro Castillo; mire presidente, si no alcanza la correlación de fuerzas en el Congreso y usted se tiene que ir, váyase por la puerta grande. Usted no puede negociar salud, educación y trabajo solamente por tener un nivel de correlación de fuerzas en el Congreso. Eso no es correcto. Tampoco es parte de la esperanza de los que apostamos por usted y los millones que le votaron”, agregó.

En esa línea, dijo esperar que el jefe de Estado reflexione y designe en la cartera a una persona con calificación técnica, transparencia, liderazgo y con capacidad de convocatoria.

“Espero que el Minsa esté en manos de las personas más calificadas, sean del partido que sean pero que estén dispuestas a cambiar el sistema de salud e iniciar un proceso de participación escuchando a los trabajadores”, precisó.