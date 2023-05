Le pescan una mentira al Cuto

Se descubrió su mentira. Luis Alberto Guadalupe había pedido que no ataquen a su esposa Charlene Castro por ser una ciudadana extranjera y no tener familia en nuestro país, sin embargo, fue mentira. El programa de Magaly Medina dio a conocer que la esposa del Cuto es peruana, por lo que se deslizó la posibilidad de que el ex futbolista esté intentando victimizar a su esposa para que no hable.

LUIS GUADALUPE DIJO QUE ESPOSA ERA EXTRANJERA Y QUE NO TENÍA A NADIE EN EL PERÚ

Según la información, Charlene Castro nació en Tambopata, Madre de Dios y no sería extranjera como lo dijo el Cuto.

“Charline Castro es peruana, natural de Tambopata, de Madre de Dios, él ha intentado victimizar a su esposa, le ha intentado victimizar ante los ojos del público. (Dice) ‘No que ella está sola acá’… No, ella es peruana, no digamos que está solita en el Perú porque toda su familia es extranjera, ella es peruana, como usted, como yo”, dijo la ‘Urraca’.

Por otro lado, el hijo del futbolista, Luis Guadalupe reveló que había rumores que la esposa de su padre estaba con otra persona y que el ampay terminó confirmándolo.

Leer también [Hijos de Shakira son parte de su nuevo éxito, Acróstico]

“Yo sinceramente siempre las tuve, porque siempre he recibo comentarios y ahora viendo todo lo que salió pues uno saca sus conclusiones que realmente era así lo que pasaba. De los rumores, la relacionaban con un tal jefe de allá de las minas y creo que resulta que él es pues”, reveló Luis Guadalupe.

El hijo del Cuto también manifestó que no estaría de acuerdo con que su padre regrese con Charlene. “N, obviamente no, es imposible, no puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá”, agregó a “América hoy”.