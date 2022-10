Le pide a Castillo que renuncie por el bien del país

Tras confirmarse su victoria en las elecciones municipales, Rafael López Aliaga descartó una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, antes de que asuma la alcaldía de Lima el 1 de enero del próximo año. Fiel a su estilo, lanzó una serie de calificativos contra quien será su nuevo vecino en la Plaza de Armas cuando se instale en la comuna metropolitana.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA, VIRTUAL ALCALDE DE LIMA NEGÓ QUE VAYA A REUNIRSE CON EL MANDATARIO

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajo no hay consumo, así de simple es la economía”, manifestó.

López Aliaga le dijo al jefe de Estado que “por el bien del país, renuncie de una vez y se asile en otro país para que no lo persigan”. “No se puede porque estructuralmente es imposible”, agregó. El líder de Renovación Popular acotó que mantiene su posición respecto a que Castillo, al que calificó como “corrupto” por las investigaciones fiscales que hay contra él en el Ministerio Público.

Rafael López Aliaga mencionó que “lo voy a decir una vez más, y esta es la 31 vez. No voy a postular a la presidencia, no voy a dejar la alcaldía a la mitad para postular”

“Estoy buscando un candidato consenso que se una a todos los partidos democráticos que existen en nuestro país, tenemos que pensar en el Perú y en las personas. Ya lo he dicho una vez más voy a concluir mi mandato como alcalde”, expresó.