Leslie marca distancia con Tommy Motola

La cantante dio la cara luego de ser señalada como la manzana de la discordia en la relación de Thalía y Tommy Motola. Leslie Shaw negó tajantemente su participación en ese rumor y aseguró que a ella solo le gustan los chibolos y no los tíos.

CANTANTE ACLARA QUE NO SE METIÓ EN EL MATRIMONIO DE THALIA Y ASEGURA QUE LE GUSTAN LOS “CHIBOLOS” Y NO LOS TÍOS

Leslie aseguró que no conoce al empresario, pues debido a que es una persona tan importante, es casi imposible poder conocerlo.

“Nooo, porque me gustan los chibolos… yo estoy rodeada siempre de artistas y productores chibolos y así me siento bien. Tengo mi novio chibolo por placer, no por necesidad”, agregó.

En ese sentido señaló que ella durante toda su vida ha trabajado y no precisamente se ha hecho fama de una mujer interesada o de estar con hombres muy mayores que ell.

“No busco un sugar daddy. Yo estoy tranquila haciendo mi música, me voy a casar, no hay apuro tampoco, pero yo estoy feliz. Nunca he dependido de un hombre, soy orgullosa, todos mis novios han sido misios encima, ni siquiera que yo hubiera tenido el antecedente de haberle quitado el marido a alguien, yo no voy a buscar un sugar, toda la vida yo me he pagado mis cosas sola, me compré mi casa a los 24 años, nunca he dependido de nadie”, agregó la ex chica reality.

La intérprete de “Piscis” piensa aprovechar este momento que se encuentra envuelta en la polémica. Incluso dijo no tener problemas de viajar a México a declarar sobre este rumor que desmintió.