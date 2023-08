Leysi Suárez rompió con su pareja tras ampay con otra mujer

Luego de que se difundieran las imágenes de la pareja de Leysi Suárez pasando la noche en el departamento de una mujer, la bailarina emitió un comunicado donde señaló que su relación terminó a raíz de las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina.

BAILARINA NO ESPERÓ NADA Y ACABÓ CON EL PADRE DE SU HIJA TRAS VER IMÁGENES EN PROGRAMA DE MAGALY

Jaime La Torre, padre de la hija de Leysi fue captado pasando la noche en el departamento de una mujer empresaria la noche del 2 de agosto, a la mañana siguiente, La Torre recogió a su hija y con su auto fueron a recoger a la joven, con quien se dirigieron al aeropuerto.

Debido a estas imágenes, la ex bailarina comunicó que su relación llegó a su fin: “Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y familia”, se lee en un inicio.

Asimismo, Leysi Suárez pide respeto para su familia por el bien de su menor hija, de igual manera aseguró que seguirá trabajando pese a no encontrarse en su mejor momento.

“Seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio, mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer así no me encuentre en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa. Seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija. Dejaré que esto se resuelva en privado”, sentenció la ex “Alma bella”.

Cabe indicar que se dio a conocer que Leysi Suárez se enteró del ampay de su pareja cuando estaba en pleno programa de radio. Según la el portal Instarandula, los mismos reporteros de Magaly Medina fueron a las instalaciones de su trabajo y le dijeron a la bailarina sobre las imágenes.