Leysi Suárez  sufre por ampay a su pareja y deceso de su padre

Evidentemente Leysi Suárez no está atravesando un buen momento, ya que tras anunciar la separación del padre de su hija debido a las imágenes que emitió Magaly Medina en su programa, la mañana de ayer falleció su padre.

BAILARINA HACE LAS DILIGENCIAS PERTINENTES ANTE UN NOTARIO PARA PONER TODO EN ORDEN CON SU EX

Un día antes al deceso de su progenitor, la bailarina fue captada en una notaría, según ella realizando los trámites que corresponden tras una separación.

En un inicio la ex modelo se negó a dar declaraciones sobre su separación con Jaime La Torre.

“Amigo, por favor, de verdad que no (deseo hablar)”, se le escucha decir a Leysi ante las cámaras de Magaly Medina.

Sin embargo, el reportero continuó haciéndole preguntas: “Se te ve en la notaría, ¿vas a pedir tenencia compartida? ¿Tenencia absoluta? ¿En qué has quedado con él? ¿Cuál es la justificación que te ha dado?, pregunta el “Urraco” mientras acompaña a la modelo a su vehículo.

La ex integrante de “Agua Bella” no pudo ocultar que no se encuentra bien emocionalmente y solo atinó a asegurar que está haciendo el proceso que corresponde tras una separación.

“He venido a hacer lo que corresponde después de una separación. No nada, no quiero hablar del tema”, expresó bastante incómoda.

“De verdad creo que no es momento, pero estamos en lo que tiene que ser el segundo paso”, agregó sin dar mayores detalles.

Por otro lado, el programa logró comunicarse con Jaime La Torre, quien aprovechó las cámaras para disculparse con Leysi y su familia.

“Pedir disculpas a las personas afectadas, a Leysi, a mi familia, a su familia, a todas las personas que están afectadas por esta situación. A mi hija, sé que ha sido una equivocación todo esto”, se le escucha decir al empresario. .

Fallece el padre de Leysi

A través de las redes sociales de Radio Karibeña se dio a conocer que el padre de Leysi Suárez, el señor Pedro Zamudio falleció, y por este motivo, la artista se iba ausentar de su programa radial.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra compañera Leysi Suarez, el señor Pedro Zamudio, y la acompañamos en este difícil momento”, se lee en el

Comunicado. La bailarina compartió el comunicado en redes sociales.