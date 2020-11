Liberan a chofer que arrolló y dejó sin una pierna a fiscalizadora

No tiene justicia. El estado de salud de la fiscalizadora de Jesús María atropellada empeoró y los doctores tuvieron que amputarle una de sus piernas comprometidas. Por otro lado, Raúl Jhonny Borja Matos, el conductor que la arrolló, fue puesto en libertad como si nada hubiese pasado.

SU ESPOSO PERDIÓ EL TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA Y LA AGRAVIADA ERA EL ÚNICO SUSTENTO ECONÓMICO PARA SUS CUATRO HIJOS MENORES DE EDAD

La madre de la agraviada fue quien reveló la lamentable situación de Karina Matos (38). “Estuvo detenido y lo soltaron. Espero que se haga justicia, mi hija ya quedó inválida“, afirmó Marilú. Además, desconoce el motivo por el cual dejaron el libertad al culpable de todo.

Como se recuerda, las cámaras de seguridad del cruce de la avenida Salaverry y Rebagliati captaron el accidente del pasado 26 de octubre del presente año. La agraviada estaba cruzando la pista a las 6:48 de la tarde cuando el bus de la Línea 41 la embiste por detrás.

Es preciso resaltar que la afectada estaba distraída, pero el chofer tampoco hizo nada para detenerse. Incluso, siguió su camino por dos cuadras más hasta que el personal de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) lo detiene para conducirlo a la comisaría del distrito.

Piden ayuda a la ministra

Tras la desgracia, Marilú pidió ayuda a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que no la desampare. “Le suplico que me ayude y que este hombre se haga responsable de mi hija. Se ha intentado fugar. Mi hija sigue internada y no ha recibido apoyo de nadie. Actualmente, tenemos una deuda grande con el hospital”.

Hasta la fecha, la Municipalidad de Jesús María no emitió comunicado alguno sobre el apoyo a la trabajadora. Por otro lado, Raúl Borja registra infracciones graves y muy graves en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y es un verdadero peligro al volante.

Cabe resaltar que Karina es el único sustento para su familia, pues su esposo perdió el trabajo por la pandemia del COVID-19. Ambos tienen cuatro hijos menores de edad que necesitan un sustento para poder vivir.