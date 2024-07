Llaman ‘loca’ a ministra por decir que exportaremos carne de burro a China

COMERCIANTES DE CAMAL DE YERBATEROS LE HACEN EL PARE A ELIZABETH GALDO

Expertos también descartan que el país tenga una producción nacional de este producto cárnico

El anuncio de la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Elizabeth Galdo, de que el Perú se convertirá en los próximos meses en exportador de carne de burro para el mercado de China como consecuencia de los acuerdos de comercio entre ambos países, ha desatado la burla de los mismos protagonistas del circuito de producción.

La ministra indicó con toda determinación que uno de los ‘logros’ que alcanzó la visita de Dina Boluarte al gigante asiático fue, precisamente, tratar de cubrir una ‘demanda’ de este producto cárnico en dicho mercado.

“Al firmar acuerdos fitosanitarios, se han establecido algunas reglas adicionales para clarificar y que productos que antes no estaban ingresando puedan hacerlo a China. Por ejemplo, algunos vegetales. A algunas personas les causa gracia, pero la carne de burro está requerida en China y es uno de los productos que también estarían exportándose. Nosotros tenemos que producir lo que el país demanda y donde haya posibilidades”, declaró la titular del Mincetur a Canal N.

No hay mercado

Estas increíbles declaraciones han despertado la sorpresa del mismo sector exportador. El empresario y exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, indicó que en el Perú no existen empresarios productores de carne de burro y que, en el Mundo, también es reducido. “Que yo sepa, mercado mundial de carne de burro nunca había escuchado. De repente, es un mercado de unos cuantos burros al año y el Perú está para más“, aseveró en Canal N.

Otro político que también expresó su sorpresa por estas declaraciones fue el exministro del Interior, Carlos Basombrío. “¿Puede haber algo más torpe que decirnos que uno de los logros del viaje a China es que exportaremos para allá carne de burro?”, escribió en X.

Burro loco

Por su parte, los mismos comerciantes de productos cárnicos del camal de Yerbateros, el más importante de la capital, negaron que exista un mercado de carne de burro peruano y calificaron el anuncio de Elizabeth Galdo como ‘locura’.

“Acá no se venden carne de burro. No hay. La señora está hablando tonterías. Además, los chinos tienen su propia industria de burro”, refirieron los comerciantes a los medios de prensa al momento de ser consultados.

“Está loca la señora. Acá no se come carne de burro. No se venden carne de burro. Ha ido a ser el ridículo en China”, aseveraron.

Hay que precisar que la ministra Galdo no fue parte de la comitiva que acompañó a la presidenta Dina Boluarte a China.

Los ministros viajeros fueron Raúl Pérez-Reyes (MTC), César Vásquez (Minsa), Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda), José Arista (MEF) y Javier Gonzales Olaechea (Relaciones Exteriores).