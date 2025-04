Llaman mentirosa a Rosario Sasieta

ABOGADO DE CHRISTIAN CUEVA DISCUTE CON ELLA POR EL DIVORCIO CON PAMELA LÓPEZ

El abogado de Christian Cueva, Henry Graus, y la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, protagonizaron un tenso intercambio verbal en el programa ‘América hoy’, por la situación del divorcio de la pareja y las medidas de protección dictadas por un juzgado a favor del futbolista.

Los abogados discutieron sobre las alegaciones de violencia física y psicológica presentadas por Pamela López contra el futbolista, lo que llevó a la emisión de una medida de protección para la esposa de Christian Cueva.

La conversación comenzó cuando Sasieta acusó a Cueva de negarse a concederle el divorcio a Pamela López, lo que generó la respuesta de Graus.

“Doctora, no mienta, me sorprende que en televisión nacional salga a decir que él es el que no quiere divorciarse”, expresó Graus.

“Nuestra contrapropuesta era hacer una conciliación integral de todo, y la doctora dijo ‘solo alimentos, el tema del divorcio no’”, explicó Graus, desmintiendo a Sasieta.

Leer también [Val Kilmer muere a los 65 años]

Por su parte, Sasieta aseguró que había contactado a Graus hacía 15 días para discutir una respuesta integral sobre la situación, pero que nunca recibió una respuesta.

“Yo no miento señor, así que por favor rectifíquese”, reclamó la abogada.

A su turno, Janet Barboza, sugirió a Graus que pidiera disculpas a Sasieta por sus palabras, sin embargo, éste optó por guardar silencio.