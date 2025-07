López Aliaga anuncia marcha contra gobierno de Dina Boluarte

POR LA FALTA DE AVANCES EN EL TREN LIMA-CHOSICA: “NO ENTIENDEN DE OTRA MANERA”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que evalúa convocar una movilización ciudadana contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debido a la falta de avances en el proyecto del tren Lima–Chosica.

En declaraciones a la prensa, informó que ofrecerá una conferencia para explicar cómo responderá la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ante la negativa al proyecto, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lo considerara inviable para 2025.

“Vamos a decidir qué hacer, pero si no hay reacción del gobierno, habrá que hacer una marcha porque no entienden de otra manera”, declaró.

Seguidamente, objetó las propuestas que plantean ejecutar el servicio ferroviario mediante una modalidad público-privada. “Quieren que se demore cuatro o cinco años como el ministro de Transportes, quiere lo mismo”, afirmó, aludiendo a la “demora burocrática” que, según su opinión, impide concretar obras relevantes.

El burgomaestre criticó además el uso ineficaz de recursos públicos en construcciones abandonadas. “Lo que yo he visto es que crean un cementerio, meten maquinaria, la deshuesan, se roban las piezas y luego no hay nada. Con gente burócrata no funciono, tengo otra forma de trabajar”, expresó.

También ratificó que el titular del MTC, César Sandoval, acudió personalmente a su oficina para solicitar cargos públicos, pese a que este último niega las visitas y hasta le dio 24 horas para que se retractara.

“Invoco a la señora presidenta que de una vez mande a su casa a este señor que funge de ministro. Este señor ha sido puesto como cuota de poder del señor Acuña, que tampoco trabaja, está de viaje en todo el tiempo”, expresó.

Cuestionó que el proyecto ferroviario, que el MTC ha rechazado por no cumplir con las condiciones técnicas, no haya sido mencionado en el discurso que Boluarte brindó al Congreso con motivo del Día de la Independencia.

“En el caso del tren hay una ignorancia supina. Un señor que ha ido a mi oficina personal y tengo testigos, (…) es tan bestia de negarlo (que) ha ido a mi oficina personal a pedirme en su momento que quería ser congresista de Renovación (Popular), ministro en su momento, pero no me gustó porque es muy adulón, y los peores en política son los adulones, los que están sobándote el lomo”, afirmó.

En una carta notarial enviada a Sandoval la semana pasada, el alcalde detalló tres visitas: dos a su oficina privada en Miraflores, acompañado de un periodista, para pedir respaldo político como candidato; y una tercera en el Palacio Municipal tras ser nombrado ministro, solicitando apoyo para mantenerse en el cargo ante denuncias públicas.

Aclaró que sus declaraciones son hechos verificables, “sin juicios ni ofensas”, y que están protegidas por la libertad de expresión y derecho a la crítica, según la Constitución. Por ello, rechazó que sus declaraciones sean difamatorias y descartó rectificarse.