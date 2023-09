Los 3 juegos de casino con más jugadores en la actualidad

A pesar de la aparición de juegos innovadores en las casas de apuestas online, los juegos tradicionales continúan siendo los más elegidos por los usuarios en los casinos virtuales como bumbet. En este artículo, nos centraremos en los 3 juegos de casino que más jugadores atraen actualmente.

Póker

Para jugar al póker no hay una cantidad fija de personas, aunque lo más normal es que una mesa tenga entre 2 y 10 participantes. Se trata de uno de los juegos más populares tanto en los casinos físicos como en los casinos virtuales ya que, si bien entra en juego el azar, la capacidad del jugador es fundamental para vencer a sus contrincantes.

En este juego de cartas, la mano más alta es la Escalera Real, que consiste en acumular un diez, una jota, una dama, un rey y un As, todos del mismo palo. Aunque se trata de una mano poco frecuente, por lo cual se suele recomendar jugar con paciencia y a largo plazo, comprendiendo los momentos que requieren mayor agresividad y aquellos en los que es mejor retirarse.

El arte del engaño es un factor clave en el póker, sin embargo no se debe abusar de este recurso para que los adversarios no levanten sospechas. El jugador no solo debe preocuparse por sus cartas, sino que también debe estar atento a las maniobras de sus rivales para intentar deducir su estrategia a lo largo de la partida.

Ruleta

Existen diferentes tipos de ruletas, aunque la más jugada en todo el mundo en la Europea ya que ofrece mayores posibilidades a los usuarios debido a que cuenta con 36 números y un cero, a diferencia de la Americana que incluye también un doble 0. En cada ronda, hay un tiempo límite para realizar las apuestas antes de que comience a girar la bolilla.

Los jugadores pueden optar por las apuestas internas o externas. Las primeras son aquellas que se realizan sobre los números de la ruleta, lo que implica que las probabilidades sean más bajas y, por ende, el pago más alto. Mientras que las externas son aquellas apuestas como el color, la docena o la columna, que significan mayores probabilidades de ganar, aunque se trate de recompensas menos valiosas.

Blackjack

El blackjack es un juego de cartas en el que el azar ocupa un papel más importante a comparación del póker. El objetivo del jugador es lograr una puntuación superior a la del croupier, sin pasar los 21 puntos. Las cartas mantienen su valor nominal, excepto el as que toma el valor de 1 u 11 puntos, según prefiera el jugador, y la J, la Q y la K, que tienen un valor de 10 puntos.

Se considera que el usuario tiene una mano suave cuando recibe un as, de manera que puede asumir mayores riesgos. Por el contrario, cuando un jugador tiene una mano dura, es decir cuando no recibe un as, lo más recomendable es plantarse en los 17 puntos para no correr el riesgo de sobrepasar los 21 puntos.