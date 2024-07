Los 7 mejores pasos para vender ropa de segunda mano

¡Miles ingresan a este negocio propio! Entérate cómo invertir poco y ganar un billetón

¿Tienes demasiada ropa que ya no usas y no sabes qué hacer con ella? ¡Vender ropa usada puede ser la solución ideal para ayudarte a ganar dinero extra!

Lo mejor de todo es que hoy en día no es necesario que busques un lugar para comercializar tus prendas, ya que puedes vender ropa de segunda mano por Internet sin salir de casa. La venta de ropa de segunda mano online es una práctica que se ha vuelto cada vez más popular, y es que, no se puede negar la gran ventaja que supone vender ropa desde casa.

Después de haber tomado la decisión de incursionar en dicho negocio propio, ahora lo importante es aprender cómo vender ropa de segunda mano.

¿Quieres saber cómo hacerlo? Para que tengas una idea clara sobre qué hacer con la ropa de segunda mano que tienes acumulada, les indicaremos los siete principales pasos para vender ropa de segunda mano por Internet, recopilados en el blog de Crehana.

Escoge la ropa de segunda mano para vender

Si te has decidido por vender ropa de segunda mano, te preguntarás qué tipo de prendas deberías incluir en el catálogo de tu negocio. A continuación unos consejos:

Descarta la ropa interior y los trajes de baño: Básicamente, en un emprendimiento de venta online de ropa de segunda mano puedes vender lo que quieras, con excepción de ropa interior y trajes de baño. Debido a que estas prendas son de uso muy personal, no suelen venderse en las tiendas de ropa de segunda mano, por lo que no te generarán ganancias.

Selecciona solo ropa en buen estado: ¿Un negocio de ropa de segunda mano es rentable? ¡Todo depende de las prendas que selecciones! Recuerda que toda la ropa debe estar en buen estado.

Por lo tanto, procura realizar un control de calidad antes de vender ropa de segunda mano y revisa minuciosamente cada prenda; ya que puede que tengas mucha ropa, pero no toda esté en condiciones para vender.

Por otro lado, asegúrate de que al vender, ésta no tenga ninguna mancha ni rasgadura, que no esté percudida y que, en general, esté bien conservada. Después de hacer esto, estarás a un paso de poder iniciar en el negocio de venta de ropa usada.

Presta atención a la temporada y a tu público: ¿Es verano o invierno en tu ciudad? Otro punto muy importante para optimizar tu venta, es elegir la ropa de acuerdo a la temporada y delimitar el tipo de público al que te quieres enfocar para definir el estilo que tendrá tu tienda. ¿Les gusta el estilo clásico o son más modernos? Una vez que sepas eso, podrás satisfacer sus necesidades.

Lava y plancha la ropa

No importa que vayas a vender ropa de segunda mano, ésta siempre debe estar limpia y en perfecto estado. No querrás que tus clientes queden inconformes y terminen dándote una mala reseña.

Por lo tanto, una vez elegidas las prendas que estarán en venta, revisa cada una de ellas y verifica si tienen alguna mancha u olor. En caso que sea así, lávalas y plánchalas, y haz que luzcan como nuevas.

Toma fotografías increíbles

Una fotografía puede ser decisiva para todas las prendas de segunda mano para vender por Internet. Tus fotos deben ser atractivas con buena luz y con un buen ambiente. Puedes probar creando looks con las prendas para vender o colocarlas sobre alguna tela o fondo que las haga lucir mejor.

¿Cómo tomar fotos a la ropa para vender?: Ve más allá y haz que tu ropa usada para vender se destaque tomando varias fotos y ángulos. Por lo tanto, captura lo siguiente:

La parte delantera.

Atrás.

De cerca.

Si puedes cargar imágenes adicionales, agrega un primer plano de la etiqueta, cualquier detalle adicional que la haga única y posiblemente incluso una foto de archivo del artículo de la marca original (pero no la uses como imagen principal), ya que los compradores potenciales podrían pensar que el artículo es nuevo.

Cuando tomes fotos para vender ropa de segunda mano y deseas modificar la luz o sombra, puedes utilizar un programa de edición para iluminar un poco las imágenes y recortarlas para que sean lo más agradable posible a la vista, pero asegúrate de que los colores se vean exactamente como en la vida real para evitar devoluciones.

Ofrece el mejor precio

Si tu cliente potencial está buscando ropa de segunda mano, es porque quiere ahorrar un poco. Trata de ofrecer precios atractivos y acordes a la prenda, además de considerar los precios que brindan tus competidores.

Una buena idea para vender ropa de segunda mano de marca es mostrar el precio original para que tus clientes vean cuánto pueden ahorrar al momento de la compra y la venta de ropa de segunda mano.

Sé razonable

Imagina que compraste un vestido caro, solo lo usaste una o dos veces y decidiste venderlo como prenda de segunda mano porque ya no te gusta. A pesar de que tenga poco uso, no puedes venderlo al mismo precio que lo compraste o no tendrás muchos clientes.

Si estás pensando vender ropa de segunda mano, es más conveniente que lo vendas a un precio razonable. Piensa que tus clientes se sentirán más atraídos si ven que vale la pena comprarlo contigo en lugar de ir a la tienda de marca.

Haz descuentos

No hay nada que atraiga más a un posible comprador, que un buen descuento o promoción. Un tip para vender ropa de segunda mano y obtener buenas ganancias es ofrecer rebajas de cambio de temporada. Esta es una buena forma de deshacerte de las prendas que no se vendieron.

Crea outfits con las prendas que vendes

¿Cómo convencer a un cliente de que tus prendas son de valor y les harán ver increíbles? Simple: incluye en tu perfil o sitio web para vender ropa usada outfits en los que, de ser posible, se puedan observar diversas prendas que estás vendiendo.

Esta dinámica servirá para que el cliente se haga una idea de cómo puede combinar las piezas, de esta manera, es posible que se anime a comprar más de una.

Ahora bien, solo te queda elegir el medio por el que vas a vender ropa de segunda mano y para aprovechar los medios digitales (redes sociales o sitios web) para vender por Internet ropa de segunda mano.