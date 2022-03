Los corredores trampa de Putin que desembocan en Rusia

Tras los dos intentos fallidos del fin de semana, Moscú anunció este lunes la apertura de una serie de corredores humanitarios para permitir la evacuación de los miles de civiles atrapados en ciudades ucranianas claves asediadas por las tropas rusas.

“COMPLETAMENTE INMORAL”: LA RESPUESTA DE KIEV A LOS CORREDORES HUMANITARIOS PROPUESTOS POR MOSCÚ HACIA TERRITORIO RUSO

De los seis corredores que salen de las cuatro ciudades mencionadas en la propuesta de Rusia, Kiev, Járkiv, Mariúpol y Sumi, solo estas dos últimas ciudades tienen rutas de evacuación que se dirigen hacia otras partes de Ucrania.

Todos los demás corredores llevan directamente hacia Rusia o Bielorrusia, un país que es aliado clave de Moscú.

El comunicado agrega que el ejército ruso llevará a cabo “un control objetivo ininterrumpido de la evacuación, que incluye el uso de drones”.

El gobierno ucraniano calificó la propuesta de “completamente inmoral” y dijo que Rusia estaba tratando de “utilizar el sufrimiento de la gente para crear una imagen de televisión”.

“Esta es una forma inaceptable de abrir corredeores humanitarios“, sentenció la viceprimera ministra de Ucrania Iryna Vereshchuk.

“Nuestra gente no irá de Kiev a Bielorrusia para luego volar a la Federación Rusa“, añadió.

De acuerdo a Naciones Unidas, hasta la fecha más de 1,7 millones de personas han abandonado Ucrania, en lo que la organización describió como la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Europea dice que hasta 4 millones pueden llegar a intentar abandonar el país.

Salida a través de Ucrania

El domingo por la noche, Rusia envió una carta en la que proponía un alto el fuego temporal a partir de las 10:00 (07:00 GMT) hora local del lunes.

En respuesta, Ucrania envió a Rusia sus condiciones sobre la rutas de salida, en donde pedía específicamente la apertura de corredores para evacuar a la población hacia el oeste de Ucrania, que está más lejos de la frontera con Rusia.

La vice primera ministra hizo un llamado a Estados Unidos, Reino Unido y Francia para que asistiesen en el establecimiento de estos corredores.

Los ciudadanos ucranianos deberían poder dejar sus casas a través de territorio ucraniano, dijo la portavoz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Moscú informó de la apertura de los corredores después de un “pedido personal” del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Vladimir Putin.

Francia negó que su presidente haya hecho este pedido.

POLONIA DESCARTA ENVÍO DE AVIONES A UCRANIA

Polonia no enviará aviones de combate a Ucrania y tampoco permitirá que pilotos ucranianos utilicen sus aeropuertos. Esa es la repuesta del primer ministro Mateusz Morawiecki a las palabras del secretario estadounidense, Anthony Blinken, según el cual Estados Unidos y Polonia están trabajando en esa dirección.

Morawiecki desmiente así un posible acuerdo con Estados Unidos para la entrega de cazas al país vecino para contrarrestar el poder de la aviación rusa. “No proporcionaremos aviones de combate a Ucrania y tampoco pondremos a disposición nuestros aeropuertos. Ya frecemos una ayuda significativa en muchas otras áreas”, declaró el primer ministro.

El Jefe del Estado polaco, Andrzej Duda, ya descartó esa posibilidad el pasado martes, con el argumento, compartido por todos los aliados, de que el envío de aviones a Ucrania supondría un riesgo de guerra entre la OTAN y Rusia.

“No vamos a enviar ningún avión a Ucrania porque eso supondría una injerencia militar en el conflicto ucraniano. No vamos a participar en este conflicto. La OTAN no es parte de este conflicto. Estamos apoyando a Ucrania con asistencia humanitaria, pero no habrá aviones polacos en el espacio aéreo ucraniano”, dijo Duda una conferencia de prensa de la OTAN.

Pese a los desmentidos de Varsovia Blinken afirmó el domingo que su país estaba “trabajando activamente” en un acuerdo con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania. “No puedo hablar de plazos, pero sí puedo decir que trabajamos en ello de forma muy, muy activa”, dijo a la prensa durante una visita a Moldavia.