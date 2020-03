Se mantiene en su cueva

Los gobiernos de distintos países obligan a sus ciudadanos a no moverse de sus casas como medida de prevención al contagio del coronavirus, que sigue expandiéndose en el mundo. Los deportistas no están exentos a esta orden y también se rigen a la norma. Uno de ellos es nuestro compatriota Christian Cueva, quien cumple con el aislamiento social en México. El seleccionado nacional les pidió a todos los peruanos que sigan su ejemplo al pie de la letra.

“Mis paisanos no están siendo responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos. A ellos les digo, mucha fe en Dios. Las ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado. El doctor del club, todos los días me pide que le mande mi temperatura, ahora de mi familia también. Siempre envían información las dietas. Uno no para de trabajar, cumpliendo con todas las medidas para no dejar que el virus nos gane”, declaró el jugador para un programa local.

En México el registro de personas contagiadas con la enfermedad va en curva ascendente. Ya son más de 900 infectados con el virus, cobrando la vida de 20 personas en lo que va de la fecha. Figuras del deporte de ese país también se han visto afectados, como el presidente de la Liga MX, quien hace unos días dio positivo en los exámenes.