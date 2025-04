Los Olivos celebra su aniversario con “La VII Carrera 7k/5k/3K”

-Corredores profesionales y público en general pondrán participar en la competencia

La municipalidad distrital de Los Olivos cierra el mes de su aniversario con un evento que promete unir a la comunidad en pro de la salud y el deporte: “La VII Carrera 7k/5k/3K Los Olivos 2025”. Esta competencia deportiva se llevará a cabo el domingo 27 de abril y busca fomentar el bienestar físico entre vecinos, corredores profesionales y aficionados de todas partes del país.

El alcalde Felipe Castillo Oliva extendió una invitación a todos los interesados: “El deporte es salud, y no hay mejor manera de concluir el mes de nuestro aniversario que con esta competencia. Invito a vecinos olivenses, corredores de Lima Metropolitana y del interior del país a sumarse a este evento”.

Los participantes pueden inscribirse en el Palacio de la Juventud, ubicado en la avenida Universitaria, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. También está disponible el registro en línea a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8Em4w31P8XRc8wSD7. Las bases del evento aquí: https://drive.google.com/…/1D5hwTcODeHNkQSJBPgt…/view.

El punto de partida y horario de cada carrera son los siguientes: Carrera 7k: Inicio en el Parque La Bandera (Avenida B) a las 6:30 a.m.; Carrera 5k: Salida desde el mismo lugar a las 6:40 a.m.; Carrera 3k: Comienza en la Piscina Municipal Palmeras (Jirón Las Hiedras) a las 6:50 a.m.

El evento tiene como propósito principal incentivar el deporte como medio para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Los Olivos y reforzar el espíritu comunitario en un ambiente de celebración. La municipalidad espera que esta séptima edición de la carrera marque un hito y motive a más personas a adoptar hábitos saludables.