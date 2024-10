Los sorprendentes empleos de estas estrellas de Hollywood

Hoy son reconocidos actores y músicos, pero en el pasado desempeñaron trabajos muy diferentes a sus carreras actuales. Estas anécdotas de sus vidas previas revelan contrastes inesperados.

Antes de alcanzar la fama y el éxito, muchas de las estrellas más reconocidas de Hollywood tuvieron trabajos sorprendentes y poco convencionales que contrastan con sus actuales carreras. Desde limpiar extractores de leche hasta ser teleoperadores o cazadores de armadillos, estos actores, músicos y celebridades desempeñaron tareas que jamás imaginaríamos.

1- Brad Pitt, chofer de strippers

Brad Pitt, hoy una superestrella de Hollywood, trabajó como chofer de strippers, llevándolas a despedidas de soltero y ayudándolas a recoger el dinero y sus prendas al finalizar el show. En una Mesa Redonda de Newsweek, comentó: “Era deprimente… pero conocí a una chica que me llevó a clases de actuación”.

2- Tom Cruise, repartidor de diarios

En su adolescencia, Tom Cruise tuvo el clásico primer trabajo de repartir diarios, usando sus ganancias para comprar su primer kart y motocicleta. También aceptaba empleos esporádicos para ayudar a su familia y ahorrar dinero para ir al cine. En una entrevista con Sports Illustrated, comentó: “Cuando tenía 13 años, repartía periódicos y pagué 50 dólares por mi primer kart”.

3- Bradley Cooper, portero de hotel

Antes de brillar como actor y director en películas como A Star Is Born, Bradley Cooper trabajó como portero en el ya cerrado Hotel Morgans en Nueva York. Su labor consistía en abrir la puerta a los huéspedes y mantener las velas del vestíbulo siempre encendidas. En A Late Night with David Letterman, relató: “Me dijeron: ‘Mantén las velas encendidas’, pero el viento las apagaba todo el tiempo”.

4- Paul Rudd, glaseador de jamón

Antes de conquistar el corazón de los fanáticos como Ant-Man, Paul Rudd tuvo una serie de trabajos ocasionales que lo mantuvieron ocupado mientras buscaba su gran oportunidad. Uno de los más memorables fue en The Holiday Ham Company, en Kansas City, donde se encargaba de glasear jamones. “Todavía puedo glasear como los mejores”, bromeó en una entrevista en Live! with Kelly and Michael.