Luz Pacheco “Era mentira que TC iba a favorecer a Benavides”

EN DEMANDA DE EXFISCAL DE LA NACIÓN CONTRA LA JNJ, AFIRMÓ LA MAGISTRADA LUZ PACHECO, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Luz Pacheco, magistrada del Tribunal Constitucional (TC), calificó como una “mentira total” los dichos del colaborador eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) sobre el presidente del TC, Francisco Morales.

“Por el tono de los comentarios que he venido escuchando y publicaciones que he podido leer, se ha puesto en duda nuestra imparcialidad y, en particular, la del presidente (del TC). Llevamos meses, todo el país, conmocionado por dichos de colaboradores eficaces“, se quejó en Ampliación de Noticias de RPP.

Un colaborador eficaz declaró ante el Eficcop del Ministerio Público que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a través del fiscal Marco Huamán, logró un acercamiento con Francisco Morales con el fin de ser favorecida en una demanda competencial contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Ahí dice ese señor que habría ya contactado o que iba a contactar con otros tres magistrados. La mentira queda en evidencia porque ayer (el jueves) hemos sacado, casi por unanimidad, solo una persona tuvo voto singular, que era infundado lo que pedía el Ministerio Público de que la JNJ no la podía investigar como fiscal de la Nación”, sustentó.

El último jueves, el TC declaró infundada la demanda competencial que presentó Patricia Benavides contra la JNJ, al alegar, entre otras cosas, que el desplazamiento de los fiscales de una posición a otra dentro del Ministerio Público sí puede ser sometido a una investigación cuando se afecta un proceso en curso.

“Hemos dicho que es competencia de la junta hacer esto porque en esas decisiones que pueda tener al interno, cambiando a un fiscal de sitio o a otro, ahí podía haber alguna vulneración al trabajo que estaba haciendo la Fiscalía de investigación”, subrayó Pacheco Zerga al respecto.