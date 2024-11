Magaly a Dalia Durán: “no quieras lavarle la cara a John Kelvin”

La conductora de «Magaly TV: La Firme» no dudó en criticar la actitud de la cantante cubana y su apoyo a su exesposo, tras los escándalos públicos.

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre las recientes declaraciones de Dalia Durán, quien ha mostrado apoyo a su exesposo, el cantante John Kelvin, a pesar de los escándalos judiciales que lo involucran. Durante su programa «Magaly TV: La Firme», la popular conductora de espectáculos no dudó en “jalarle las orejas” a la cantante cubana, instándola a no intentar “lavarle la cara” al artista, quien enfrenta diversas denuncias por violencia familiar.

El cruce de declaraciones entre Magaly Medina y Dalia Durán es solo uno de los tantos episodios mediáticos que siguen rodeando a John Kelvin. A pesar de los esfuerzos de la cantante por mantener una imagen de unidad familiar, las críticas continúan, y figuras como Magaly Medina no dejan pasar la oportunidad de expresar su punto de vista. En medio de la polémica, lo que sigue siendo crucial es que se respeten los derechos y la integridad de las víctimas de violencia, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

Leer más

La postura de Dalia Durán

Por su parte, Dalia Durán ha manifestado en diversas entrevistas que, a pesar de todo lo sucedido, su prioridad es el bienestar de sus hijos, quienes aún mantienen una relación con su padre. La cantante, quien ha asegurado que su vínculo con John Kelvin sigue siendo cordial, ha dejado claro que no busca justificar sus actos, pero sí fomentar un ambiente de estabilidad para sus hijos.

«No estoy aquí para defender lo indefendible, pero soy madre y mis hijos necesitan estar bien emocionalmente. Es una situación compleja, pero siempre antepongo el bienestar de ellos», explicó Durán en una reciente entrevista.