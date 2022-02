Magaly a Jessica Newton: La amistad no se condiciona

Luego de las supuestas indirectas de Jessica Newton y de su hija Cassandra Sánchez, aparentemente contra Magaly Medina, la conductora les dio varios minutos de su programa para responderle y decirle a la exmiss Perú, que la amistad no se condiciona.

‘URRACA’ ASEGURA QUE SE OFENDIERON POR CRITICAS A DEYVIS OROZCO Y DICE QUE YA NO SERÁ MADRINA DE SU NIETO

La periodista reafirmó que no está peleada con Jessica Newton y que se considera una amiga muy fría, por lo que últimamente no ha sido vista con la empresaria.

“No estoy peleada con Jessica Newton, lo aclaré hace bastante tiempo. Yo, por lo general, salgo por temporada con algunos amigos y después tenemos otros intereses, cada uno comienza a bifurcar sus caminos y al rato nos encontramos. Tengo amigos que viven fuera y los quiero muchísimo”, comenzó diciendo.

En esa línea, la conductora afirmó que calló muchas cosas por consideración pero que Deyvis Orosco es un cantante y al igual que cualquier otro debe ser criticado cuando se debe.

“Es un acto público que hace Deyvis Orosco, que es un cantante (…) Ahora que Jessica salga a defender a su yerno, que ya es parte de su familia porque es el padre de su nieto, está en todo su derecho y yo no tengo ni por qué reprocharle (…) Pero hay gente que se ofende, por eso es malo ser mi amigo, porque consideran que es un blindaje para nunca criticarlos, creo que hay gente que pueden abusar de eso, a los amigos no se les condiciona (…) Están acostumbrados al soboneo”, sentenció Magaly Medina.

Asimismo, la conductora de espectáculos reveló que Cassandra Sánchez de La Madrid la choteó, pues confesó que le escribió a la hija de Jessica y a Deyvis para conocer al bebe del cual iba a ser madrina, sin embargo, nunca le contestaron y la dejaron en visto.

“Desde un principio quise verlo y decidí escribir para verlo y a mí me dejaron en visto. No entiendo por qué, pero siendo la dama que soy yo no insisto. Tendrán sus razones los papás para no contestarme ni por las flores”, contó Medina.

En esa línea, Magaly se negó a ser la madrina públicamente del hijo del “Bomboncito”, pues considera que un bebé no debería estar rodeado de polémica y al ser ella la madrina habría polémica.

La conductora de ATV finalmente consideró que no es la persona idónea para ser madrina del nieto de Jessica Newton. “Yo creo que un bebé no se merece estar en medio de una polémica. Y al lado mío, siempre va a estar en medio de una polémica. Yo no soy una persona que cuida sus palabras, que cuida sus opiniones”, sentenció.