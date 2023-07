Magaly cuestiona a Greyssi por cuarto embarazo

La conductora no se guardó nada y arremetió contra Greyssi Ortega tras dejar entrever que se encontraría embarazada, esperando su cuarto hijo con Ítalo Valcárcel. Magaly Medina lamentó que la colombiana haya quedado en estado de gestación pese a tener serios problemas con el padre de sus hijos y también económicos.

CONDUCTORA NO ENTIENDE COMO LA COLOMBIANA SE ATREVIÓ A CONCEBIR NUEVAMENTE SI NO PUEDE CRIAR A SUS TRES HIJOS

“Hasta ahora no lo puedo creer, dejaron entrever, a buen entendedor pocas palabras, dieron tantas señales. Lo que ha anunciado Greissy es que estaría embarazada, esperando su cuarto hijo, pobre bebe”, expresó en un primer momento.

Magaly cuestionó a Greyssi por este anuncio, pues hace unos días denunció que fue víctima de violencia física por parte de su pareja, asimismo pidió ayuda para regresar al Perú, ya que no soportaba más tiempo la situación que vive y pese a todos estos problemas decide quedar embarazada.

A esto se suma los señalamientos en su contra, por parte de Milena Zárate. La empresaria señaló que Greyssi no cuidaría bien a sus hijos y no había llevado a uno de los menores a un especialista pese a tener indicios de tener la condición de autismo.

“Yo digo, si tú eres una mujer responsable, con todos los problemas, con golpeador a lado, porque tú no eres una ignorante, no naciste ayer, eres una joven que tiene todos los conocimientos. En esas circunstancias vas a querer traer otro hijo al mundo cuando no tienes como cruise y cuidar a tres. De verdad a mi se me pusieron los pelos de punta”, agregó la conductora sumamente indignada.