Magaly destruye a Fiorella Retiz

La conductora de espectáculos no perdió la oportunidad para terminar de sepultar a Fiorella Retiz, luego de que la joven se ponga en el papel de la más afectada tras su ampay con Aldo Miyashiro. Para Magaly Medina, la ex reportera no debería victimizarse y ni creerse por su fama ya que todo fue gracias a que se metió con un hombre casado.

CONDUCTORA LE RECUERDA QUE MIYASHIRO ERA CASADO: “TE CHAPASTE A UN TIPO CON ESPOSA”

Magaly se mostró asombrada con que Fiorella sea selectiva con los trabajos, y no acepte ser reportera, ya que para ella, no le ganó a nadie. La conductora aprovechó para recordarle que se hizo conocida por meterse con Aldo Miyashiro, quien se encontraba en una relación con Erika Villalobos.

“Según ella chotea empleos de reportera porque ya pagó su derecho de piso… ¿Cómo lo pagó? Chapando con el dueño de la productora donde trabajaba. Esta alucinada dice que quiere conducir un programa… ¿A quién le has ganado? Es ser conocida porque te chapaste a un tipo con esposa, eso es tu mérito, ay, no te pases”, expresó.

Eso no fue todo, pues para Magaly, Fiorella no debe ponerse en el papel de la más afectada, ya que ella destruyó una familia y los verdaderos afectados serían Erika y sus hijos.

“Y ahora dice que ella lleva terapia psicológica… Ella lleva terapia psicológica. Su victimización es digna de un Oscar. Dice que ella lleva terapia. Tuvo que después del ampay llevar terapia psicológica. Ella lleva terapia psicológica a raíz de esto dice, ¿Y qué vamos a decir de la mujer de Miyashiro? ¿De los pequeños de Miyashiro? En fin, el mundo está cada vez más al revés”, sentenció.