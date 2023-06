Magaly lanza advertencia a Ale Venturo

Gran asombro ha ocasionado que Ale Venturo le confié su hija a Melissa Paredes y Anthony Aranda, cuando no se tenía conocimiento que entre las dos existía una amistad. Debido a esto la conductora Magaly Medina le ha pedido a la empresaria andar con cuidado ya que no confía en las intenciones de la parejita.

CONDUCTORA LE SUGIERE NO CONFIAR EN MELISSA PAREDES Y ANTHONY ARANDA, NO CREE QUE TENGAN “BUENAS INTENCIONES”

Para la “Urraca”, Melissa y el bailarín están más que felices con que la relación de Ale Y Rodrigo Cuba haya llegado a su fin, es por eso que estarían apoyando a la rubia.

“Ale Venturo no debería confiar en este par (por Melissa Paredes y el ‘Activador’) porque ellos en el fondo se están regocijando de que esa relación se le terminó al ‘Gato’ Cuba. Que le vaya mal al ‘Gato’ y ellos se sentirán contentos”, dijo la ‘Urraca.

Magaly evidenció las intenciones que Melissa y su pareja tienen de quedar bien con Ale y a su vez con Rodrigo. Por ello le recomendó a los dos tener mucho cuidado con confiar en ellos.

“Cuidado a quien metes a tu casa y tú también ‘Gato’, todavía no has aprendido la lección. Tú sabes que no hay que confiar en Melissa Paredes y mucho menos en el ‘Activador’”, añadió la conductora.

Cómo se sabe, Ale Venturo estaría siendo asesorada por el abogado que fue en su momento de Melissa Paredes. Asimismo, se dio a conocer para el programa “Amor y fuego”, que la empresaria tendría miedo de las acciones que pueda tomar el futbolista y su familia en su contra, refiriéndose al caso con Melissa Paredes.

Ale Venturo se ha mostrado decidida a no retomar su relación con Rodrigo y se ha dejado ver a lado de su ex pareja, quien le brinda todo su apoyo.