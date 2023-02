Magaly vaticina que Melissa klug no se casará

El futbolista salió a aclarar que si tiene planeado casarse con Melissa Klug, pero no dijo ninguna fecha para el posible matrimonio. Esto le ha confirmado a Magaly Medina que Jesús Barco no tiene intenciones de casarse con la empresaria, por ello le pidió no hacerse ilusiones y solo disfrutar de su relación hasta que dure lo que tenga que durar.

‘LA URRACA’ SE CONVIRTIÓ EN VIDENTE Y ACONSEJA A EMPRESARIA QUE DISFRUTE EL MOMENTO PORQUE BARCO NO QUIERE CASARSE

Como sabemos, Jesús se comprometió con Melissa en el 2021 y hasta este 2023 no tienen fecha de matrimonio, principal motivo por el cual la popular “Urraca” duda que lleguen al altar.

“Él dice que están buscando fecha, pero parece que se le perdió el calendario. Dice por ahí que casarse no es tan fácil. Pobre chico, no vas a esperar que el calendario te diga la fecha, eso lo buscas tú porque pediste la mano”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la figura de ATV no tuvo pelos en la lengua en asegurar que el futbolista no tiene ninguna intención de casarse, por tal motivo le pidió a Melissa que abra los ojos, y no siga alimentando ilusiones.

“Le pidió la mano en setiembre del 2021, en setiembre del 2022 ya debió tener una fecha, ya estamos en 2023. Él no tiene interés de casarse. Melissa ¿qué haces con este mocoso? que no sabe ni dónde quiere ir. seguro la palabra matrimonio le asusta, déjalo al chico, disfruta mientras dure, sin ataduras, que sea un snack”, sentenció.