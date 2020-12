Manuel Merino exige respeto

El expresidente de la República y el Congreso, Manuel Merino de Lama, se mostró indignado luego de que se difundiera por redes sociales su viaje a Estados Unidos que realizó el último domingo. Como se recuerda, el parlamentario se fue al país norteamericano un día antes de sesión del pleno para debatir el proyecto de ley del régimen laboral agrario.

EL EXPRESIDENTE SE MOSTRÓ INDIGNADO POR LA DIFUSIÓN DE SU VIAJE A ESTADOS UNIDOS

“No es posible que a nosotros parlamentarios nos sigan violando nuestra intimidad personal. Migraciones filtra el pasaportes de mi persona y filtra el pasaje de mi viaje”, reclamó el congresista de manera virtual al inicio de la sesión del pleno en el que se debate la nueva ley.

Merino de Lama salió del país rumbo a Estados Unidos el último domingo, en un vuelo de Delta Air Lines a las 11 horas para arribar a las 18 horas a la ciudad de Atlanta, capital del estado de Georgia.

“He decidido hacer un viaje familiar, por fin de año. Saben las agresiones que he recibido por parte de comunistas que han tratado de tergiversar las cosas. El proceso ahorita está en investigación, pero no se puede permitir que se pretenda engañar a la población como que Manuel Merino está fugando del país”, añadió el congresista de Acción Popular.

Por otro lado, el legislador también se refirió a las investigaciones por las muertes de dos jóvenes (Inti y Bryan) en las marchas en su contra en noviembre pasado.

“Los congresistas que queremos respeto al Parlamento debemos rechazarlo. Pido a usted (Mirtha Vásquez) como presidenta del Congreso hacer una defensa irrestricta del parlamento. Manuel Merino está en investigación y esta demanda la estamos contestando”, concluyó.