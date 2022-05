María Antonieta Alva: Este gobierno es extremista e informal

La exministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, se refirió la actualidad política y económica del país. En ese sentido, señaló que el Gobierno de Pedro Castillo es “extremista” en varios aspectos.

LA EXMINISTRA DE ECONOMÍA Y FINANZAS, SEÑALÓ QUE LA IMPROVISACIÓN DEL EJECUTIVO Y EL CONGRESO HAN PROVOCADO LA CRISIS ACTUAL.

“Extremista en términos de improvisación, de lobby, con las contrarreformas en transportes. Pero también debo decir que este extremismo -sobre improvisación y lobby- lo veo también en la mayoría de los miembros del Congreso. Esta informalidad con la que se lleva adelante las cosas… siento que estamos en un equilibrio muy perverso donde el gobierno y la mayoría del Congreso actúan de la misma manera. Los retrocesos de la Sunedu han sido impulsados en el Congreso”, señaló y agregó que como funcionaria pública, conoce de cerca lo difícil que es impulsar reformas desde el Estado.

“Lo que mueve muchos de mis comentarios es el espíritu que tengo de funcionaria. Lo último fue por la decisión muy desacertada de sacar a Amalia Moreno (de Reconstrucción con Cambios). Hablo como alguien que ha trabajado en el Estado, que ha visto lo difícil que es sacar reformas, que ha visto cómo el Estado ha ido fortaleciéndose y mejorando, aunque no al ritmo que debería. Por ejemplo, se dice que este gobierno se quiere tirar abajo Servir, pero los gobiernos anteriores lo metieron en la congeladora también. Siento como funcionaria que en muchos de los temas en los que habíamos avanzado, incluso a pasos pequeños, ha habido retrocesos grandes. Eso es lo que me mueve en estos comentarios”, destacó para un medio local.

Asimismo, la exfuncionario pública fue consultada sobre la gestión actual en el Ministerio de Economía y Finanzas, sector en el cual aseguró observa mucho “desorden”.

Leer también [Dina Boluarte cometió infracción constitucional]

“Ciertamente, estaba acostumbrada a una congruencia con los sectores productivos y había que garantizar cierta consistencia entre lo que hacen los ministros de Economía, Trabajo, Minas. Veo mucho desorden. No creo que las posturas del MEF hayan cambiado de manera significativa, muchas cosas que podían considerarse desaciertos en manejo de política económica han ido sin su opinión favorable. No se le está dando al MEF el rol de concordar toda la política económica. A los sectores los siento muy desordenados y siento que el ministro de Economía no tiene el peso que tenía antes en otros gabinetes”, mencionó.