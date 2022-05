María del Carmen Alva “Van a tratar de imponer un plan B!

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que se va a “tratar de imponer un plan B”, luego de que el viernes pasado fuera archivado el proyecto de ley del Ejecutivo de convocar a un referéndum para una Asamblea Constituyente.

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO SEÑALÓ QUE EL PARLAMENTO “ESTÁ PREPARADO” PARA DEFENDERSE DE CUALQUIER ATAQUE COMUNISTA.

“Todo puede suceder en este país, […] definitivamente no me cabe la menor duda de que, ahora que se ha archivado el proyecto de Asamblea Constituyente, van a tratar de imponer un plan B”, señaló en un medio local.

Además, refirió que estaba segura de que el Ejecutivo busca cambiar la Constitución para quedarse en el gobierno.

“No me cabe la menor duda de que ellos quieren cambiar la Constitución como a ellos les gustaría que sea. Vemos lo que está pasando en el país vecino y el objetivo es la reelección y que pueda quedarse unos 5 años así nomás”, aseguró.

Frente a ese panorama, señaló que el Legislativo “estaba preparado”.

“Nosotros siempre estaremos preparados para defender nuestro Congreso, nuestro fuero parlamentario y cualquier plan, sea B, Z o X, aquí nos encontrarán”, refirió.

Leer también [Vladimir Cerrón quiere capturar el Gabinete]

Vacancia: la única salida

Por otro lado, María del Carmen Alva señaló que, frente a la crisis política actual, “siempre” la vacancia presidencial es una “salida constitucional”

“La salida constitucional siempre está, la vacancia. Para eso necesitamos 87 votos. No sabemos si en algún momento los vamos a tener o está cercano el momento […] Otra salida es, efectivamente, un adelanto de elecciones para recortar los mandatos, pero, claro, previo acuerdo político y una previa reforma constitucional”, explicó.

Además, precisó que el Congreso respeta la Constitución y que los “golpes” provienen del Ejecutivo.

“Aquí en el Congreso respetamos la Constitución. Nosotros no podemos hacer golpes, todos los golpes los hace siempre el Ejecutivo. No me cabe la menor duda, […] han querido cerrarnos […] Definitivamente ellos saben que para cerrarnos tendría que ser mediante vía inconstitucional, ilegal”, señaló.