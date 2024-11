Maricarmen Marín estrena villancico para celebrar la Navidad

Presenta videoclip de ‘Feliz Navidad’ en su canal en YouTube y alista una gira por diversos escenarios del país

La temporada navideña está cerca, y emocionada por las fiestas, Maricarmen Marín ha decidido lanzar su versión del villancico ‘Feliz Navidad’, adaptando la clásica canción a su estilo único.

Con una producción de alto nivel y melodías pegadizas, el nuevo videoclip, disponible ya en YouTube, resalta el espíritu navideño a través de luces brillantes y colores vibrantes.

«La Navidad es una época que siempre me inspira y me llena de alegría. Poder compartir estos villancicos con todos ustedes es un regalo que me hace muy feliz», expresó Maricarmen

Debido a la emoción que uno siente en las épocas de las fiestas, Maricarmen admite que crear el proyecto también fue «una montaña rusa de emociones».

Además, Maricarmen adelantó que participará en el reencuentro de los exintegrantes del grupo Skándalo, donde promete revivir los grandes éxitos de la cumbia.

«Estoy muy emocionada de reencontrarme con mis compañeros de Skándalo y de compartir con el público que siempre nos apoyó. Será una noche inolvidable, llena de nostalgia y buena música», afirmó.

Reacciona a Christian Cueva

Durante una entrevista para el programa de espectáculos Todo se filtra, Marín, conocida por su trayectoria en la cumbia y por su papel como jueza en programas de talentos, fue consultada sobre esta inesperada faceta artística de Cueva, quien hasta el momento es conocido como futbolista.

Ante la curiosidad sobre su opinión respecto a la participación de Cueva en la cumbia, la cantante respondió con un tono positivo, demostrando su amor por el género tropical y una actitud de bienvenida para quienes deseen incursionar en él.

“Mientras haya cumbia, yo voy a ser feliz, la música alegra el alma,” declaró Marín, celebrando el impacto positivo que la cumbia puede tener en la vida de las personas.