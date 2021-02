Marilyn Manson se queda sin disquera por denuncias de violación

Luego de que cinco mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, revelaran que habían sido abusadas sexual, física y emocionalmente por Brian Warner, mejor conocido en el mundo artístico como Marilyn Manson, de 52 años, su sello discográfico ha tomado una drástica decisión. “Loma Vista” anunció a través de sus redes que ya no trabajará con el cantante.

EL CANTANTE NIEGA HABER ABUSADO SEXUALMENTE Y FÍSICAMENTE A LAS PERSONAS QUE LO SEÑALAN COMO SU AGRESOR

Manson fue acusado de acoso y violación por varias mujeres que publicaron acusaciones en su contra casi simultáneamente en su cuenta de Instagram, entre estas denuncias destaca la de la actriz de la serie “Westworld”, quien dijo que fue sometida a “abusos horribles durante años”.

“A la luz de las inquietantes acusaciones de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual con efecto inmediato. También hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en proyectos futuros”, expresó la discográfica en un comunicado publicado en Instagram.

Las supuesta víctimas de Marilyn señalan que sus experiencias desgarradoras incluyeron agresión sexual, abuso psicológico, violencia e intimidación.

Evan Rachel Wood, de 33 años, estuvo oficialmente en una relación con Manson durante varios años antes de comprometerse en 2010. Rompieron unos meses más tarde. En 2018, la actriz testificó ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, evocando su largo calvario como víctima de maltrato psicológico y físico.

“Mi experiencia con la violencia machista fue esta: abuso tóxico, mental, físico y sexual que empezó lentamente, pero que se intensificó con el tiempo, y que incluyó amenazas contra mi vida, grave acoso psicológico y lavado de cerebro”, expresó en su momento como parte de los esfuerzos para un cambio en la legislación de California que extendiera el plazo de la prescripción de los delitos de violencia doméstica de tres a cinco años. Un cambio que fue confirmado en 2019 y se hizo efectivo el año pasado.

Sin embargo, en su mensaje del pasado lunes en Instagram, la estrella de Hollywood reveló que su agresor, cuyo nombre se negó a dar en ese entonces, era el cantante Marilyn Manson, lo que sorprendió a más de uno.

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, declaró en su cuenta de Instagram y en un comunicado presentado por la revista ‘Vanity Fair’.

Por su parte, el intérprete de “Sweet Dreams”, también recurrió a sus redes sociales para defenderse y negó haber agredido a las mujeres que lo denuncian, incluida su ex pareja.

“Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, escribió el músico en Instagram.

Marilyn Manson negó haber abusado sexualmente de alguien y dejó en claro que con las personas con las que ha tenido intimidad ha sido consentido. Además aseguró que dice la verdad y que solo buscan perjudicar su imagen.

“Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad”, añadió.