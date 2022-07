‘Marilyn Manson’ vive una pesadilla por no ver a su hija

Lamentable, casa vez más hombres se animan a denunciar públicamente que no pueden ver a sus hijos por que las madres de los menores no se lo permiten. Esta vez el artista Mike Bravo, quien se hizo conocido por ganar “Yo soy” imitando a Marilyn Manson, habló de la pesadilla que vive al no poder ver a su hija, tras la grave denuncia que hizo su ex pareja en su contra.

EXESPOSA DE GANADOR DE “YO SOY” LO DENUNCIÓ POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS

El imitador asegura que no puede ver a su hija de 7 años, luego que su ex pareja lo denunciara por tocamientos indebidos a la menor.

Según contó para “Magaly Tv La Firme”, durante los últimos cuatro años, solo ha visto a su hija 8 meses, los cuales coincidieron con su triunfo en el programa de imitación. Yeny Oropeza es el nombre de su ex esposa y quien según él, es la responsable de que no pueda ver a su hija.

“Ella dice que necesito un psicólogo, yo de repente lo puedo haber necesitado, pero por todo lo que ella me hizo, no ahorita”, acotó Mike Bravo.

Asimismo se reveló la variedad de denuncias que le hizo su ex pareja las cuales fueron archivadas. Además, mantuvieron un juicio por alimentos que ya cuenta con sentencia y régimen de visitas, aunque Mike sigue siendo impedido de ver a su pequeña.

Sin embargo, el pasado 30 de junio, Yeny Oropeza pidió anular el régimen de visitas argumentando que su menor hija de 7 años sufrió tocamientos indebidos por parte del padre. Según Mike Bravo, en el documento consigna que la niña recordó que a sus dos años su papá la tocó de manera indebida y ahora la menor tiene siete años.

Lamentablemente el hecho que no pueda ver a su hija, le causó mucho daño y reveló que incluso pensó en quitarse la vida hace unos años, pero señaló que actualmente se encuentra mejor y luchará por ser un padre presente en la vida de su menor.

“He llegado a pesar 48 kilos”, confesó consternado además de revelar que estuvo internado.

Ex de Mike Bravo procederá legalmente

Cómo era de esperarse, el programa de Magaly Medina buscó la versión de Yeny Oropeza, pero esta se negó a dar detalles del proceso que lleva con Mike Bravo y anunció que procederá legalmente.

“Yo no estoy dispuesta a dar mi versión, esto ya es entrar en una conversación y eso ya lo están viendo los tribunales. Si ustedes quieren contar su versión, ya es cosa de ustedes, yo también voy a tener que proceder”, acotó.