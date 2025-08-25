¡Más privilegios para Dina Boluarte!

MÉDICOS DE HOSPITAL PNP SON ASIGNADOS A PALACIO DE GOBIERNO EN MEDIO DE CRISIS HOSPITALARIA Y FALTA DE ESPECIALISTAS

A pesar de la crisis en el Hospital de Policía “Luis N. Sáenz” por la falta de médicos que afecta a policías activos, retirados y sus familias, dichos profesionales de la salud trabajan en Palacio de Gobierno, beneficiando directamente a la presidenta Dina Boluarte, funcionarios y visitantes.

En un reportaje de Punto Final, pacientes y familiares narran su experiencia diaria en el hospital, donde conseguir una cita con un endocrinólogo o neurólogo puede tomar entre cinco meses y dos años. Ejemplo de ello es el caso de Hermilio Vega Bello, suboficial en retiro que dedicó 31 años de su vida a la policía. Al solicitar una consulta en noviembre de 2024 recibió turno recién para marzo de 2026. “Esto es un abuso total”, reclama mientras observa el papel con la fecha impresa.

La situación es similar para Rosario Pizarro. Su esposo también prestó servicios a la policía durante más de 30 años y ambos se encuentran en la lista de espera del hospital para una cita con endocrinología. Rosario es paciente crónica con problemas cardíacos y neurológicos, pero se resigna a esperar, sin recursos para costear una consulta privada. “Cada que voy, no encuentro quién me atienda”, explica, recordando que en una emergencia por no haber cardiólogo fue atendida por una dermatóloga.

El informe, sustentado en documentos internos del hospital, revela que el área de Endocrinología enfrenta una demanda promedio de 3.442 atenciones mensuales, con pacientes programados hasta marzo de 2026. El déficit de personal es tal que un informe del propio hospital solicita el retorno del endocrinólogo mayor Franco Benites, quien se encuentra destacado en Palacio de Gobierno desde hace varios años. “Se sugiere muy respetuosamente integrarlo a esta unidad debido a la necesidad de personal y con la finalidad de potenciar el recurso humano”, indica el documento firmado en junio de este año.

No solo endocrinólogos, sino también cardiólogos, neurólogos, terapistas físicos, internistas y enfermeros figuran entre el personal asignado a Palacio de Gobierno. El área de neurología, por ejemplo, afronta una crisis especial: de sus pocos especialistas, tres están fuera del programa de atención —dos por formación y uno por licencia médica—, lo que limita a solo cuatro médicos la cobertura de consultas, emergencias e internamientos. Un neurólogo, el comandante Raúl Chávez Zevallos, también presta servicios en Palacio de Gobierno, mientras la jefatura advierte que próximamente deberán cerrar consultorios por la falta de personal.

El informe hospitalario agrega que los largos periodos de espera han desencadenado denuncias fiscales, especialmente por pacientes con diagnósticos de diabetes que corren riesgo de complicaciones graves sin acceso oportuno a tratamiento. “Esto generó reprogramación de pacientes y reclamos continuos”, afirma.

A través de un comunicado, el Despacho Presidencial aclaró que el servicio médico en Palacio de Gobierno existe desde 1966 y está respaldado por el Decreto Supremo N.o 009-93-PCM y otras normas complementarias. Aseguró que las atenciones médicas en Palacio están dirigidas al personal civil que labora en el recinto, así como a policías, militares y visitantes que lo necesiten.