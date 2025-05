Masacre en Pataz: matan a los 13 mineros secuestrados

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA R&R FUERON ASESINADOS AL INTERIOR DE UNA MINA

El secuestro se produjo el pasado 26 de abril luego de un ataque a las operaciones de mineros ilegales

Los trece mineros secuestrados en Pataz, región La Libertad, fueron hallados sin vida varios días después de reportarse su desaparición.

De acuerdo a la información disponible, fueron asesinados al interior de una mina, presuntamente por sus captores. La minera Poderosa confirmó el hallazgo de los cadáveres a través de un comunicado oficial.

Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los criminales, muestra cómo cada uno de los trabajadores fue ejecutado con disparos a quemarropa. Los cuerpos fueron encontrados por la Policía Nacional (PNP) juntos en el mismo lugar, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución colectiva.

Las víctimas habían sido contratadas por la empresa R&R, cuyo propietario es un minero artesanal formal que presta servicios a Poderosa. De acuerdo con la familia de uno de los fallecidos, los trabajadores de R&R habrían acudido a la zona para desalojar a presuntos mineros informales y se habría producido un enfrentamiento armado, tras lo cual fueron secuestrados el pasado 26 de abril.

La familia de Coveñas Panta confirmó el fallecimiento de su familiar y señaló que su cuerpo fue trasladado a la morgue de Trujillo. No se pronunció sobre los demás cuerpos, que también fueron llevados a dicha morgue para que sus seres queridos puedan identificarlos.

En su pronunciamiento, Poderosa lamentó los asesinatos y expresó su solidaridad con las familias. Señaló que este crimen eleva a 39 el número de colaboradores, mineros artesanales y trabajadores asesinados por bandas criminales que buscan controlar la zona.

La empresa también denunció que la violencia en Pataz se ha incrementado a niveles alarmantes, con bandas actuando impunemente desde bocaminas ilegales cuya ubicación, según afirma, está plenamente identificada y georreferenciada. Criticó además que, pese a ello, la policía aún no ha realizado operativos para recuperar el control de la zona.

Ministerio del interior dispuso despliegue e investigación

El Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos especializados a fin de investigar y capturar a los responsables de la masacre.

La cartera liderada por Julio Díaz Zulueta dispuso el envío de unidades de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, junto con divisiones especializadas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), enfocadas en secuestros, extorsiones y homicidios, las cuales trabajarán en coordinación con las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado, la entidad expresó su pesar por las pérdidas humanas y reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en la región.

Alcalde de Pataz marchará hasta Lima

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, no pudo contener las lágrimas al referirse al asesinato de los trabajadores: “Desde el día en que el pueblo me eligió, vengo levantando mi voz. No soy revoltoso. No he venido aquí para ser encarcelado o asesinado, pero me duele lo que pasa en mi pueblo”.

“Voy a seguir levantando mi voz. Voy a hacer mi marcha de sacrificio hacia Lima, el 12 de mayo arrancó, porque este pueblo no puede ser ultrajado. Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central”, agregó.