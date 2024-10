Mayra Goñi responde a las controversias por su fiesta en un yate

Sorprendida porque el promotor de la embarcación la ‘ofrecía gratis’ en las redes sociales.

La actriz y cantante peruana Mayra Goñi se volvió tendencia tras la difusión de un video en redes sociales, donde se la ve disfrutando en un yate en Miami junto a otras mujeres. Lo que más llamó la atención fue la aparición de un personaje desconocido que grabó las imágenes, ofreciendo los servicios gratis de todas las mujeres a bordo.

Inmediatamente comenzaron las especulaciones de que la ex participante del reality de Latina, ‘El Gran Chef Famosos’, podría estar pasando por malos pasos en Estados Unidos.

Leer más

Ella se apresuró a comunicarse telefónicamente con el programa ‘Amor y Fuego’ para responder a las interrogantes de Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’.

Mayra Goñi, nada con trabajo turbios

Marya Goñi dejó claro que no se dedica a ese turbio negocio y que tampoco es dama de compañía en los yates de Miami. ‘Fui a una fiesta por el cumpleaños de una amiga, donde había varias chicas, incluyendo menores de edad. No imaginé que el promotor estaba grabando y enviando esos mensajes tan explícitos, todo era una mentira’, aseveró.

“Yo trabajo para varias marcas de ropa, además soy Influencer y represento a restaurantes peruanos. Qué vergüenza, no tengo necesidad de hacer esas cosas. Si hiciera algo malo, no me mostraría así públicamente, tomaría mis precauciones”, mencionó.

Mayra Goñi anuncia que congelará sus óvulos

Mayra Goñi reveló que está considerando la posibilidad de congelar sus óvulos, ya que en el futuro le gustaría convertirse en madre. Sin embargo, es consciente de que ‘por ahora se le hace complicado encontrar al amor de su vida’.

“Me gustaría tener hijos, pero creo que por ahora optaré por congelar mis óvulos, pues la calle está dura”, aseguró. Además, Mayra indicó que actualmente está soltera y que ‘no hay ningún hombre que la merezca’. ‘Me encuentro solterita, y por ahora no hay un hombre que merezca mi corazón’, señaló.