Melcochita a Monserrat: “En las buenas y las malas”

El sonero y cómico comparte que se está recuperando de una bronquitis aguda y recibió la visita de su compadre, Miguelito Barraza.

El sonero y comediante Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, informó que se está recuperando lentamente de una infección aguda, aunque permanecerá internado una semana más en el hospital Rebagliati. Además, expresó su sorpresa por la visita de su compadre, Miguelito Barraza.

“Estoy mejorando, cada día me voy sintiendo mejor, ya he superado la fuerte fiebre que tenía por varios días debido a la infección aguda que vengo padeciendo. Sin embargo, los médicos me han dicho que seguiré internado por una semana más hasta recuperarme totalmente y luego debo hacer un reposo obligado”, mencionó el comediante.

Luego, mencionó que tras conocerse la noticia sobre su salud ha recibido cientos de mensajes y llamadas de sus fans, y se mostró sorprendido por el cariño recibido.

“No sabía que era tan querido por el pueblo. Me han mandado muchos mensajes y me han llamado de todas partes del mundo, y agradezco ese cariño, no sabía que me querían tanto. Yo solo me dedico a hacer reír a la gente, que disfrute con mi música y mis chistes”, acotó

En otro momento, Melcochita agradeció a su esposa, Monserrat Seminario, por acompañarlo en todo momento.

“Ella está pendiente de mi salud, yo le tengo que agradecer por eso. Muchos al principio decían que se casaba con el viejito por su plata, pero siempre me ha demostrado que estamos juntos en las buenas y en las malas”, manifestó Melcochita.

Cabe mencionar que, el comediante se mostró sorprendido por la visita de su compañero Miguelito Barraza, quien acudió a pesar de estar con un monitor Holter debido a una arritmia cardíaca.

“Nosotros somos uña y mugre, y hasta enfermos estamos juntos, ja, ja. Me da gusto ver un poco mejor a Melcochita y sabe que debe cuidarse mucho. Y yo estoy chequeándome el corazón, espera no tener sorpresas y que haya Miguelito para rato”, dijo Miguelito Barraza