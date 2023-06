Melissa Paredes dice ¡Hasta acá no más!

Hace unos días Rodrigo Cuba señaló no entender por qué Melissa Paredes se ha metido en su separación con Alexandra Venturo. Al respecto, la actriz decidió responder asegurando que decidió ayudar a la empresaria porque ella la buscó y le hizo recordar todo el lío mediático que vivió con el futbolista.

JURA QUE NO BUSCÓ AYUDAR A ALE VENTURO, PERO SU MALA EXPERIENCIA LA LLEVÓ A HACERLO

En declaraciones para “América hoy”, la ex chica reality señaló que solo tiene buenas intenciones con la empresaria: “Ni siquiera yo la busqué (a Ale Venturo) Uno quiere ayudar a otras personas, basado en tu experiencia”.

La actriz negó querer limpiar su imagen, ya que estar involucrada nuevamente en este escándalo, le hace recordar los momentos más duros de su vida.

“Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto porque, obviamente, esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo para mí ha sido un shock volver a… ¿como un deja vú, no?”, dijo Melissa Paredes. En ese sentido aseguró que no piensa meterse más en los problemas de su ex esposo y la empresaria, ya que no la ayuda a soltar temas del pasado.

“Es más, ¡ya no quiero más, hasta acá no más! porque tampoco es algo que me haga bien a mí misma, no se trata acá de limpiar la imagen de nadie. porque yo no soy una imagen, yo soy una persona”, agregó.

Como sabemos, Melissa y Rodrigo protagonizaron la separación más mediática de la farándula nacional, tras el ampay de infidelidad de la actriz. Ambos estuvieron alejados de su hija por algunos meses, debido a que buscaban desprestigiarse como padres el uno al otro.