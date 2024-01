Melissa Paredes le pone fin a romance con bailarín

MODELO ANUNCIÓ A TRAVÉS DE UN COMUNICADO SU SEPARACIÓN DE ANTHONY ARANDA

Para no creerlo, estamos a tan solo unos días de haber empezado el año 2024 y Chollywood nos sorprende con una ruptura amorosa. Está vez se trata de Melissa Paredes y Anthony Aranda quienes anunciaron a través de las redes sociales su separación, pese a que se comprometieron en abril del 2023.

La pareja que inició con un escándalo de infidelidad en octubre del 2021, cuando la ex chica reality mantenía una relación con su entonces esposo Rodrigo Cuba, estuvo durante varios meses en el ojo de la tormenta. No solo por cómo inició su romance, sino también por las denuncias que enfrentó Melissa contra su ex pareja.

Pese a todo ello, la pareja parecía mantenerse firme con su romance, hasta el último jueves, cuando Melissa compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, el cual fue compartido por el bailarín confirmando la noticia.

Leer también [Mauricio Diez Canseco apuesta por el talento peruano]

“En mi condición de personaje público y a efecto de evitar malos entendidos pongo en conocimiento mi separación sentimental con Anthony Aranda, persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la ex conductora nos adelantó que la seguiremos viendo junto al “Gatito activador”, pues como sabemos la pareja tiene una academia de baile, que inauguraron hace unos meses.

“Es probable que nos vean juntos aún ya que compartimos vínculos laborales que seguirán su propio curso. Es todo, gracias”, agregó.