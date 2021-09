Melissa tilda de “desubicada” a Milena

La conductora de América Hoy, Melissa Paredes, quien realiza una estricta dieta para bajar de peso, que finalmente le paso factura al desmayarse en la primera gala de “Reinas del show”, manifestó su molestia con Milena Zarate, por burlarse de mal momento que vivió en la televisión.

La bailarina colombiana cree que la esposa del “Gato” Cuba se hizo la desmayada y no fue algo que sucedió de manera eventual, incluso se animó a imitarla, algo que incómodo a Melissa, quien señaló que si una compañera se hubiera desmayado ella no se hubiera burlado y la hubiera apoyado, por lo que tildó de “desubicada”.

“Se pasó, qué mala leche para hacer eso porque yo de verdad me sentí muy mal, en serio casi me voy y me parece de mal gusto, fuera de las bromas, que encima se atreva a decir en vivo ‘el mal Paredes, desmayate si puedes’, desubicada.

No te pases, si yo tengo una compañera que se cae o le pasa algo no me voy a estar burlando”, expresó la actriz.