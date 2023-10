Milena culpa a Edwin de ya no poder tener más hijos

COLOMBIANA MANIFESTÓ QUE EL HUMORISTA LA DAÑÓ PSICOLÓGICAMENTE

La pelea entre Milena Zárate y Edwin Sierra no tiene cuando acabar, esta vez la colombiana utilizó sus redes sociales para revelar que por culpa de su ex pareja, ya no puede tener hijos.

Un usuario en redes sociales le preguntó porque no se animaba a tener más hijos, y la colombiana no dudó en responder responsabilizando al padre de su única hija.

“Me gustaría, pero ya no puedo, eso es otra cosa que le debo al susodicho (Edwin Sierra)”, dijo.

Tras ello, Milena contó a detalle que tras el nacimiento de su hija decidió operarse porque había pasado un mal momento durante su estado de gestación, en donde Edwin le ejercía maltrato psicológico.

“Por su culpa yo tomé la decisión de operarme, por tantas humillaciones y tanto dolor que me causó estando embarazada, el maltrato psicológico que sufrí en mi embarazo fue tan grande que ya no quería volver a estar embarazada”, explicó.

Hasta el momento Edwin no se ha manifestado ante tan grave acusación; sin embargo podemos ver, que esta pelea entre el humorista y la madre de su hija está muy lejos de acabar.