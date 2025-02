Milett se separa de Tinelli por ‘América Hoy’

ES LA NUEVA INTEGRANTE DEL PROGRAMA Y MODELO ASEGURA QUE ROMANCE CON MARCELO ESTÁ FUERTE PESE A QUE RELACIÓN AHORA SERÁ A DISTANCIA

Janet Barboza cree que una cuarta conductora en el espacio “no encaja”

Luego de semanas de rumores, América Hoy presentó a su nueva conductora, Milett Figueroa, quien se suma al equipo conformado por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. ‘Milechi’ llega en reemplazo de Brunela Horna.

La modelo ingresó al set entusiasmada por el nuevo reto profesional. “Yo con ustedes voy a aprender, porque voy a aprender. Me siento feliz”, dijo. Esta será la primera experiencia de Figueroa como conductora de un programa de TV.

Sus compañeras de conducción le dieron una cálida bienvenida. Ethel Pozo expresó su entusiasmo por tenerla en el equipo, mientras que Janet Barboza, le deseó que dure en el programa.

Tinelli

Como era de esperarse, uno de los temas en discusión fue la de su relación con Marcelo Tinelli y los rumores del fin de su romance. “Uno siempre está expuesto a que se comente porque nuestra relación es pública. Se comenta una y otra cosa (…) Nosotros, así como compartimos nuestro amor, también estamos expuestos a esos comentarios. Pero como pueden ver, estamos super bien, cada uno disfrutando de su trabajo”, señaló. “No hemos terminado nunca. La relación ha ido madurando, ya vamos a cumplir dos años”, agregó.

Asimismo, Milett aseguró que Marcelo, como conductor experimentado, “me aconseja un montón, me sugiere muchas cosas también. Nunca he perdido mis sueños y mi futuro. Yo disfruto de mi trabajo, me gusta, me deprimo cuando no trabajo”.

Sin embargo, la modelo no pudo confirmar si Marcelo vendría a Perú a visitarla. “Bueno, estamos en conversaciones, él tiene muchas responsabilidades, tiene hijos y proyectos. Este año se vienen muchas cosas y sorpresas para los dos”, sentenció.

En medio de la conversación sobre su relación, Edson Dávila ingresó con un gran ramo de rosas rojas enviadas por Tinelli, quien había coordinado la sorpresa con la producción del programa.

“Amor mío, que tengas un gran debut en América Hoy, estoy feliz de verte brillar en tu país. Te amo mucho”, señala el mensaje que acompañaba el ramo de rosas.

Leer también [Al Fondo Hay Sitio graba escenas en China para su temporada 12]

Innecesaria

Sin embargo, la presencia de Milett parece ser que no es del agrado de Janet Barboza, quien en una entrevista, señaló que la presencia de un cuarto integrante en el programa es innecesaria.

“(…) En el tema de ‘América Hoy’ puntualmente, mi opinión es, si somos tres, Brunella ya no está, y nos falta tiempo para que nosotros podamos desarrollar una idea, traer una cuarta conductora, creo yo, no encaja ya en el grupo”, indicó a Infobae.

Resaltó además que hay una especie de maldición con la cuarta conductora que siempre se terminan yendo, como Natalia Salas, Melissa Paredes, Christian Domínguez y Brunella Horna.

“Esta es la séptima temporada. Van a ser cinco años de conocernos, cada uno ya sabe cómo es el otro, su timing, la química, inclusive las ideas. Creo yo que esta cuarta conductora ya no calza en el grupo que ya hemos formado. Además, el ritmo de América Hoy es fuertísimo. Honestamente, creo que no es necesario”, recalcó.