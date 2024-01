Ministro del Interior chanca a exjefe de la PNP

ASEGURA DE JORGE ANGULO NO HIZO POSIBLE QUE DESCIENDAN LOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD

El ministro del Interior, Víctor Torres, sostuvo que los cambios en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen como objetivo refrescar las estrategias en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

Así lo señaló durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, en donde fue consultado sobre el nombramiento del general PNP Víctor Zanabria en el cargo de comandante general, en reemplazo de Jorge Angulo.

Precisó que el relevo de Angulo fue dispuesto por la presidenta de la república, Dina Boluarte, y no contraviene la legislación actual. En ese sentido, indicó que aún no está reglamentada la ley que dispone que no se pueda dar por concluidas sus funciones antes de los dos años para los cuales es designado.

Torres Falcón sostuvo asimismo que permaneció en dicho cargo por más de un año y que, durante su gestión, “ha habido falencias en su labor” y situaciones que escaparon de su control.

Previamente, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) sostuvo que su despacho maneja cuadros e informes que revelan que el trabajo de la Policía no hizo posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a seguridad ciudadana.

Asimismo, descartó que haya habido un “manoseo de la institución” y refirió que el nombramiento de Zanabria en el cargo se dio tras haber observado el cuadro jerárquico por orden de antigüedad.

“La moral de la Policía se mantiene en alto. Este cambio (en la comandancia general de la PNP) se debe a que, debido al problema álgido de la inseguridad ciudadana, la Policía necesita un refrescamiento, no podemos seguir haciendo más de lo mismo”, señaló Víctor Torres.