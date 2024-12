‘Ministro escudero’ se hace loco por cirugías de la mandataria

TITULAR DEL MINSA DICE QUE ‘NO SABE’ SOBRE ‘RETOQUES’ DE SU JEFA

El ministro de Salud, César Vásquez, dijo que no le consta que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en la nariz, tal y como lo afirmó en la víspera el ex primer ministro Alberto Otárola. “El tema médico de cualquier paciente, de cualquier persona, es un tema absolutamente reservado y creo que las leyes peruanas así lo contemplan. A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidente se haya operado, yo no he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época cuando he estado como ministro”, respondió a los medios de comunicación.

Vásquez indicó que su función como ministro no es “atender a la presidenta en la salud” y ratificó que, en todo caso, la jefa de Estado nunca dejó de ejercer sus funciones durante ese periodo de tiempo.