Mirtha Vásquez asegura la existencia de un espacio privado con cama de masajes en el Congreso

La expresidenta del Parlamento afirmó que se trataba de ‘un pequeño apartamento’ que contaba con ‘copas de todo tipo de licor’.

La ex presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, en una entrevista con RPP, volvió a confirmar la existencia de un «espacio secreto» dentro del despacho de la Presidencia del Legislativo, cuando ocupó el cargo. Este tema ya había sido mencionado por Vásquez anteriormente en el documental Peruanas del Bicentenario.

Al respecto, Mirtha Vásquez señaló que se sorprendió al descubrir la existencia de lo que describió como un «departamento de soltero para hombre» dentro de dicho espacio. Según relató, los trabajadores de la institución le indicaron que era «el espacio privado del presidente del Congreso». Además, precisó que el lugar contaba con «sala, comedor, cocina», e incluso una «cama de masajes» y «copas de todo tipo de licor».

«Yo cuando llego a la Presidencia del Congreso una cosa que me sorprende -y que yo no solamente lo dije en este reportaje, sino que yo creo que lo conversé con algunos periodistas más- […] es que en el Parlamento existan estos espacios cuasi secretos. Este no es ni siquiera una habitación, es un pequeño apartamento que está equipado con sala, comedor, cocina. Tiene una habitación donde yo encontré una cama de masajes, que es una cama pequeña, pero me dicen que, anteriormente, había una cama, etc.», indicó.