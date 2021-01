Miss Perú: retiran a candidata por posar en lencería

Hace más de una semana, Jessica Newton retiró a Anyella Grados del Miss Perú por protagonizar por segunda vez un video en aparente estado de ebriedad y bailando “perreo”. Ahora a esta lista se suma la joven modelo Shenaaz September, quien fue retirada por “mostrar de más” en las redes sociales.

SEGÚN JESSICA NEWTON, LA MODELO SHENAAZ SEPTEMBER NO SE AMA NI SE RESPETA

La suegra de Deyvis Orosco anunció esta decisión y aseguró que se debe a una serie de fotografías en lencería que la joven se tomó como parte de una campaña publicitaria.

“Entiendo que tengan responsabilidades económicas con sus familias, entiendo, entiendo muchísimas cosas, pero sobre todas las cosas tienen que aprender a quererse y respetarse. Ser ellas las primeras que defiendan su imagen y su cuerpo”, expresó al compartir una de las fotos de Shenaaz asegurando que no es la imagen que debe tener una plataforma para formar adolescentes.

Leer también [Mike Gonsolin el productor de los famosos ]

Estas palabras no fueron bien tomadas por los usuarios en las redes sociales, pues tildaron a Jessica Newton de racista y machista, argumentando que las fotografías fueron profesionales y no en una índole sexual.

“Yo no he denigrado a la mujer, cada vez que voy a retirar a una candidata, lo hago de manera pública. Que la gente entienda que yo no tengo ningún problema y nunca lo he tenido con el color de la piel de nadie“, sentenció Newton sobre las acusaciones.

Por su parte, Shenaaz se dirigió a Newton y dijo que no es menor de edad y que las fotos fueron tomadas para una campaña publicitaria.

“Por el hecho de que una mujer suba fotos en lencería, no significa que no se ame, valore o respete”, expresó.

Del mismo modo la joven recurrió a sus seguidores para que la ayuden a encontrar a una abogada feminista, pues considera que Jessica Newton se refirió a ella y su trabajo como modelo de una forma denigrante.

“Lo que me molesta es cómo se expresó de mí. Denigra a las mujeres diciendo que por tener fotos en lencería no se aman ni se respetan”, sentenció September.