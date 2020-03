Monstruo de 15 años, raptó, violó y asesinó a Camilita, mamá dejo a la pequeña y su hermanita de 2 años a cargo de otra niña de 9 años y se fue a una fiesta

Texto: Romario Porras Vargas

Macabro hallazgo. En unas bolsas de rafia fue abandonado el cuerpo sin vida de una niña de cuatro años. Cámaras de seguridad de la zona más conocida del asentamiento humano Bellavista II, en Payet, Independencia, captaron al sujeto que se la llevó para ultrajarla y matarla.

Con el dolor de su corazón madre de presunto autor lo reconoció y denunció ante la policía

La madre de la menor, identificada como Mirella Huamán Santiago (22),había llegado a la zona para participar de una yunza. Ella dejó a sus dos hijas al cuidado de una sobrina de nueve años, en la casa de una tía, y se fue a la fiesta, pensando que nada malo sucedería.

Al regresar a la vivienda, no encontró a su pequeña Camila por ningún lado y se le vino el mundo encima. Desesperada, acudió a la comisaría de Payet, aproximadamente a las seis de la mañana, para reportar la desaparición de su hija y los efectivos empezaron con la búsqueda.

Le puede interesar

En medio del proceso, las imágenes de una cámara de videovigilancia localizada a pocos metros de la vivienda revelaron al posible sospechoso del rapto, abuso sexual y homicidio de la menor. El hombre se lleva a la niña en sus brazos mientras la otras dos corren tras él.

“Aparece este sujeto manifestando que la va a apoyar en buscar a la mamá y se le observa en un video que la carga, la llega a cargar y en un momento desaparece”, detalló el comandante Manuel Gálvez, jefe de la División Norte Dos.

Luego de varias horas de intensa búsqueda, las autoridades fueron alertadas por unos vecinos, quienes les informaron que un sujeto en actitud sospechosa llegó en una mototaxi al cerro La Mina. Dejó unos costales y se fue del lugar como si nada.

Al llegar a la zona descampada y abrir las bolsas, encontraron el cuerpo de Camila. Estaba muerta y con presuntos signos de haber sido abusada sexualmente. El fiscal Raúl Llamoca realizó el levantamiento del cadáver para las diligencias del caso.

El sospechoso sería un menor

La madre de un adolescente de 15 años quedó espantada y muy apenada al reconocer a su propio hijo en el video de la cámara de seguridad. Además, la madre del sospechoso señaló que su hijo salió de su casa con dinero de su hermano, presumiendo que escaparía al interior del país.

Posteriormente dieron aviso a la policía y llegaron hasta la vivienda del tío del menor de edad, donde hallaron una mochila con la ropa que había usado para cometer el crimen.Cerca de esta casa se encontró el cuerpo sin vida de Camila, junto a un pico y rastros de sangre.

“El agente me mostró fotos y lo reconocí. A él siempre lo he visto, nunca conversé con él ni teníamos alguna amistad, solo de vista. Siempre lo he visto en el callejón donde paraba con sus amigos y jugaban los niños”, detalló. Además, el quinceañero vendía choclos con su mamá en el mercado de la zona.

Habló el padre de la víctima

Edwin Valle, padre de la fallecida a quien vio por última vez en pasado 26 de enero, sospecha que el autor del asesinato de su hija puede ser Cristopher, quien es la actual pareja de la irresponsable madre. Según manifestó, el sujeto habría besado a la menor de cuatro años.

“La hermana de mi expareja me dijo ayer ,que un día estaba con la mamá de mi hijita y que ella se acerca y le dice ‘Cristopher me besa’ ¿Quién es Cristopher? Es la pareja de la mujer. Una bebé siempre dice la verdad, pero no tengo pruebas. No puedo culpar a nadie”, reveló Valle desde Estados Unidos.

Asimismo, Viviana Alvino, abuela de la niña fallecida, pidió que detengan a la irresponsable madre y a su pareja. “No quiero que se queden con la niña. Quiero que me apoye el Ministerio de la Mujer y que me ayuden. No quiero que suelten a esa mujer. Quizás así vaya a pasar con mi otra nieta de dos años”, indicó.

Agentes de la División de Investigación de Homicidios, realizan las pesquisas para hallar al presunto asesino, y determinar si actuó solo o con otras personas.