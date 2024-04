Muerte de Alan: RP respalda comisión investigadora

CONGRESISTA JOSÉ CUETO CONSIDERA NECESARIO APROBAR MOCIÓN DE SU COLEGA MONTOYA

Sin embargo, congresista Carlos Anderson se opone y afirma que ‘no le corresponde al Congreso’

A pesar de las críticas recibidas, la propuesta del congresista de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, de crear una comisión investigadora sobre las presuntas responsabilidades “penales y políticas” que motivaron la muerte del expresidente Alan García, el pasado 17 de abril de 2019, la bancada de RP blinda a su miembro y considera que su idea puede tener efectos positivos.

Así lo considero su colega José Cueto Aservi. “Nosotros hemos tomado esta decisión de bancada que obviamente la firma el vocero de la bancada, el alirante Montoya. Pero los de la bancada estamos respaldando esa moción“, sostuvo el legislador a los medios de prensa.

Cueto señaló que “hay muchas cosas” que no han sido explicadas a cinco años de la muerte del exmandatario. “Primero, porque nos parece que es una moción que busca hacer justicia, por la verdad, no por el suicidio. Todo lo que sucedió tras la muerte del expresidente Alan García ha quedado en duda, En la nebulosa. No fue el fiscal encargado (José Domingo Pérez). Fue la prensa. (Había) un periodista que ya sabía desde antes que lo iban a capturar. ¿Por qué no había audio cuando estaban firmando?“, subrayó.

“Entonces vale la pena, creo que va a ser, espero que el pleno la apruebe, una moción para saber la verdad“, finalizó.

“Es una pérdida de tiempo”

En respuesta, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, consideró que dicha medida es una ‘pérdida de tiempo’ y que ‘no le corresponde’ al Congreso efectuar una investigación de esa índole.

“El Congreso sigue disparándose a los pies, una propuesta para crear una comisión e investigar los hechos relacionados con la muerte del expresidente Alan García no le corresponde al Congreso”, declaró a RPP.