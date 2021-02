Mujer desaparecida fue hallada muerta en una casa

Tras tres días de búsqueda, desde San Valentín, los hijos de Blanca Yanqui Estalla (43) la encontraron muerta en una vivienda de Ventanilla, Callao. Llegaron en horas de la noche del martes hasta la zona de Pachacútec y se dieron con la horrenda sorpresa al tantear varios domicilios de la capital.

NOVIO CON EL QUE SALIÓ A CELEBRAR EL DÍA DE LOS ENAMORADOS ES EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

Marco Antonio Rodríguez Siccha (52), el principal sospechoso del feminicidio, la invitó a almorzar el domingo y no volvieron a saber de ella. Aparentemente se comunicó con los descendientes de la mujer porque se dieron cuenta que no era su manera de escribir debido a las faltas ortográficas.

“Solo nos hablaba a través mensaje de texto, nos decía ‘ya voy, no me llames’… Luego me dice que está en Pro (Los Olivos), con la cara hinchada. Me dijo ‘ven’. Yo fui con mi hermana a buscarla”, reveló su hija. Acudieron al lugar mencionado, pero no hallaron nada pese a que les daba indicaciones.

Leer también [Joven denuncia a su expareja por comercializar sus videos íntimos en la web]

La dueña de la casa donde descubrieron el cuerpo indicó que se la alquiló al hombre desde hace una semana sin imaginar lo que cometería. En el interior hallaron los restos de Blanca con sangre. Asimismo, había una zanja a pocos metros, por lo que presumen que iba a ser enterrada.

Minutos después acudieron los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para tomar conocimiento de lo sucedido. Peritos de criminalística inspeccionaron la escena para que se proceda con el levantamiento del cuerpo. Ahora, la tarea de las autoridades es dar con el paradero del acusado.