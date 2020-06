Mujer salva de morir linchada por robo en casa

Se salvó de lo peor. Furiosos residentes del asentamiento Huaycán, en Ate Vitarte, capturaron a una delincuente que acudió a la zona con dos cómplices para robar una vivienda. Jessica Melissa Huanca Flores fue maniatada, le cortaron el cabello e intentaron quitarle la ropa.

Sus dos acompañantes habrían marcado el hogar desde antes, pues lograron llevarse varios objetos y unos S/15 000 en efectivo. Ambos abordaron un vehículo con lunas polarizadas para fugar a toda velocidad y dejaron atrás a su compañera.

La agraviada del robo, quien evitó identificarse para que no tomen represalias en su contra, fue alertada que unos desconocidos habían ingresado a su vivienda y ella fue en una moto. “Subo corriendo, veo que salen de la habitación, me golpean y me amenazan”, precisó.

El calvario de Jessica por sus malas acciones empezó cuando le amarraron las manos. Una vecina agarró una tijera y le cortó su larga cabellera frente a la mirada de todos. Luego la tiraron al suelo e hicieron lo mismo con sus prendas de vestir.

Fueron los miembros de la policía quienes tuvieron que rescatarla delincuente para evitar que suceda lo peor. Ella fue trasladada a la comisaría de la zona donde viene siendo investigada. Su declaración será importante para capturar a los otros dos facinerosos.