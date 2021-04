Mujer terminó golpeada por intervenir en pelea de pareja

Defender a una víctima de agresión por parte de su pareja, en Carabayllo, le costó caro a Janet Torres Sánchez. Asegura que el sujeto la golpeó y le rompió la nariz. Además, los enamorados confabularon para hacerla quedar como la que empezó con la violencia.

Tiene el tabique desviado y los oficiales de la comisaría de Santa Isabel dejaron al hombre en libertad por agresión mutua y lesiones leves

Ella observó a los novios discutiendo en plena vía pública. Jhonny Burga Izquierdo le proporciona dos certeras cachetadas a Andrea Mery Ann Yepez Loo y es en esos momentos decide intervenir. “Es mi marido, déjalo, es mi vida privada”, fueron las palabras de la fémina.

Al ver que el pegalón quería escapar, se dirige hacia la mototaxi para que no se vaya. “Me da un puñete, ahí es donde me rompe la nariz”, detalla Torres. Los tres terminaron en la comisaría de Santa Isabel, pero los efectivos dejaron en libertad al varón.

El parte policial indica que la agresión fue mutua y las lesiones leves. Sin embargo, las radiografías indican que tiene el tabique desviado y podría necesitar una cirugía. Incluso, Andrea aseveró que Janet intentó robarles el vehículo menor.

La pareja utilizó sus redes sociales para defenderse de la mediática situación. “Realmente reconozco y respeto el valor de la mujer en nuestras vidas… por ello declaro que las acusaciones son totalmente falsas, pues en ningún momento agredí a la referida señora”, escribió Burga.

“Todo va a estar bien, mi amor, sabemos la verdad y la clase de persona que eres”, respondió Yepez Loo a su amado. La hija de Torres Sánchez pide garantías para su vida y la de su madre tras recibir amenazas.