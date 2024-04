Muñequita Milly: niegan perforación de su intestino

Rosa Bartra, abogada de Doctor Fong, acudió a la Dirincri y desmiente que su defendido se vaya a fugar

Deudos vuelven a denunciar que les ofrecieron dinero y Bartra afirma que “no es ilegal”

Los padres de la cantante Muñequita Milly y la abogada del cirujano Victor Barriga Fong, llegaron a Dirincri para cumplir con las diligencias en la investigación que se le sigue al médico por homicidio culposo

En ese sentido, Bartra negó que su patrocinado haya perforado el intestino de la cantante durante la liposucción.

“Jamás ha existido nada que corrobore una perforación. Eso fue parte de la denuncia que hizo el padre, obviamente en medio del dolor de haber perdido a su hija“, dijo Bartra, pese a que el certificado de necropsia así lo determina.

“(La laceración) es como un raspón, no es de ninguna manera una perforación. Una perforación es un hueco, y esa palabra es un término médico o un término forense que tiene una descripción completa con respecto a qué significa”, agregó.

Por otra parte, aseguró que su cliente sí está acreditado y capacitado para la cirugía, y que no se fugará del Perú.

Reiteran denuncia

Por otra parte, Mariluz Sucapuca y Jaime Quispe, padres de la cantante, acompañados por su abogada Rosario Sasieta, reconfirmaron que la defensa legal del cirujano les ofreció dinero para no avanzar con el proceso.

“Me dijeron: ‘pónganse de acuerdo’. No, no, no, nosotros queremos justicia”, indicó Sucapuca. Sasieta, por su lado, aseguró que “nunca contestaron” a la propuesta.

Bartra descartó la versión de los deudos, sin embargo señaló que “dentro de los procesos penales hay un procedimiento que lleva a una terminación anticipada (…) no tendría en el supuesto negado, que no ha ocurrido, nada ilegal”.